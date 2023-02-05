الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي وحلمها الذي لن يتحقق

في العام ٢٠٠٣ أي قبل ٢٠ عامًا، استقبل الإعلامي اللبناني طوني_خليفة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي التي كانت في تلك الفترة في قمة نجوميتها وكانت قد خسرت رؤية ابنتها زينب وحُرمت منها كليًا وظُلمًا.

خلال الحلقة سألها بعد ١٠ سنوات أي سترى نفسها، فردّت: (بيكون في تجعيدي زيادة مع الكثير من الاولاد حولي كل سنة بدي جيب ولد)

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وبعد ١٠ سنوات أي الان ٢٠٢٣، لم تنجب هيفا الاطفال كما كانت تحلم بل لا تزال وحيدة في منزلها بلا رجل أو أطفال، بل كل ما فعلته أنها نكرت مجددًا ابنتها الوحيدة زينب_فياض التي لم تسأل عنها طيلة هذه السنوات واستمعت لوالدها وتضامنت معه بدلًا من الاتصال بهيفا أو زيارتها!

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بعد ١٠ سنوات لم نرَ أي تجعيدة على وجهها، بل اهتمت بنفسها أكثر فلم تنجب ولم تتزوج رجل احلامها رغم كثرة المعجبين، بل انتبهت لجمالها أكثر وبدت ابنة العشرين بصورها وبإطلالاتها الحالية.

وفي كل مقتبلة تلفزيونية لها، تُسأل هيفا نفس الشيء: (أين سترين نفسك بعد ١٠ سنوات؟) فترد بنفس الإجابة: (كُثرة الأطفال حولها)

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هذا حلم هيفا الذي لم يتحقق ولن يتحقق طالما أنها قفزت ال ٥٠ من عمرها، وهذا حلم كل فتاة أن تصبح أمًا لعدّة أطفال قبل أن تصل إلى الأربعين من عمرها..