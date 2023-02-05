تراند اليوم : رابط فحص 100 دولار منحة قطرية شهر 11

غزة / الخليج 365

تبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، غدا الأربعاء، صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والمستورة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة فقيرة.

وفعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة ، ووزارة التنمية الاجتماعية روابط الفحص الخاصة بصرف المنحة القطرية الـ 100 دولار لشهر نوفمبر - 11 / 2019.

وأعلن السفير القطري محمد العمادي، أن اللجنة القطرية بغزة، ستبدأ اعتبارا من غد الأربعاء، عملية صرف المنحة القطرية عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 70 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وأوضح العمادي أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقًا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديًا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

وللاستعلام عن أسماء المستفيدين عبر وزارة الاتصالات اضغط على الرابط هنا

وللاستعلام على اسماء المستفيدين عبر وزارة التنمية الاجتماعية اضغط على الرابط هنا

والاستعلام من خلال الروابط الرسمية لوزارة الاتصالات ووزارة التنمية الاجتماعية برقم الهوية وتاريخ الميلاد .