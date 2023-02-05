تراند اليوم : عروس باكستانية ترتدي اكسسوارت من الطماطم بدلاً من الذهب

اسلام اباد/ الخليج 365

ارتدت عروس باكستانية إكسسوارات من الطماطم بدلاً من الذهب أو الفضة فى يوم زفافها احتجاجًا على ارتفاع نسبة التضخم فى باكستان وزيادة أسعارالسلع الأساسية، فى إشارة إلى أن الطماطم بالأسعار الجديدة جعلتها أشبه بالمعادن النفيسة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فى باكستان والهند مقطع فيديو للعروس على إحدى القنوات الإخبارية وقد قررت ارتداء الطماطم بدلاً من المجوهرات للسخرية من ارتفاع الأسعار فوفقًا لموقع "hindustantimes" أسعار الطماطم بدأت فى الارتفاع بداية من سبتمبر الماضى لتصل إلى 400 روبية باكستانية.

ورغم الانتشار الواسع للفيديو إلا أن بعض مستخدمى تويتر الباكستانيين شككوا فى أن الفيديو ساخر وأن هذا لم يحدث فى حفل زفاف حقيقى وإنما مجرد طريقة مبتكرة للسخرية من ارتفاع الأسعار والاحتجاج عليها.