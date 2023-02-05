تراند اليوم : اضراب اساتذة التعليم الابتدائي اليوم ... وقفات احتجاجية متواصلة

اضراب اساتذة التعليم الابتدائي اليوم متواصل ، حيث أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي مواصلة الإضراب بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمعها بممثلي وزارة التربية الوطنية.

وكشفت التنسيقية في بيان لها أن الاجتماع الذي جمعها بالوزارة الوصية أول أمس الخميس ودام الـ 13 ساعة بملحقة العناصر لم يتوصل فيه الطرفان إلى حلول ملموسة للمطالب المرفوعة بل اكتفت الوزارة بتقديم وعود شفوية.

وأضاف البيان أن هذه الأسباب دفعت التنسيقية إلى مواصلة الإضراب لثلاثة أيام متتالية، ومقاطعة الاختبارات حتى الفصل في المطالب، مع مراسلة السلطات العليا متمثلة في الوزارة الأولى، والتهديد باتخاذ خطوات تصعيدية.