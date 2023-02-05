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تراند اليوم : رابط فحص 100 دولار لشهر 11 ... رابط 100 دولار من قطر

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رابط فحص 100 دولار أصبح متاحا لجميع المستفيدين من المنحة القطرية المقررة لاكثر من 100 ألف اسرة فقيرة في القطاع.

ووصل نائب السفير القطري محمد العمادي لمتابعة سير عملية صرف 100 دولار.

من المعتاد أن تنشر وزارة التنمية الاجتماعية في غزة رابطًا لفحص المنحة القطرية 100 دولار مباشرة للاستعلام عن أسماء المستفيدين، عن طريق إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد من خلال نافذة مخصصة على موقعها الرسمي.

جدير بالذكر أن اللجنة القطرية أنفقت المنحة القطرية 100 دولار للعائلات الفقيرة في غزة بتاريخ 26/9/2019، حيث تم إنفاق العملية من خلال فروع مكاتب البريد في قطاع غزة لحوالي خمسين ألف أسرة فقيرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

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