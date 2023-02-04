تراند اليوم :  ممارسة الرياضة في الكِبر تحافظ على اللياقة البدنية وتعزّز الصحة النفسية

وكالات / الخليج 365

أعلنت الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن عن أهمية المواظبة على ممارسة الرياضة في الكِبر للحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية وتعزيز الصحة النفسية.

وتساعد ممارسة التمارين الرياضية في الحد من المشكلات الصحية، بما في ذلك ضغط الدم المرتفع والسكري والتهاب المفاصل. وتوضح الأبحاث التي أجريت على الاكتئاب والتوتر وعلاقتهما بممارسة الرياضة أن الفوائد النفسية والبدنية للرياضة يمكن أن تساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقلل الشعور بالقلق.

وأوضحت الجمعية أن السباحة تعد رياضة تحمل مناسبة لكبار السن بسبب انخفاض خطر الإصابة أثناء ممارستها، كما أنها تعمل على تقوية جهاز القلب والأوعية الدموية وتدرب العضلات دون إجهاد المفاصل. لذلك تعتبر السباحة أيضا مناسبة جدا للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وتعد التمارين الرياضية المائية مناسبة أيضا للحفاظ على اللياقة البدنية في مرحلة الشيخوخة؛ ذلك أنها تعمل على تقوية العضلات وزيادة قوة التحمل. وبسبب الطفو تحت الماء تتم إراحة المفاصل والأربطة والأوتار وحمايتها. بالإضافة إلى ذلك تؤدي مقاومة الماء تلقائيا إلى استهلاك سعرات حرارية أعلى مقارنة بالعديد من وحدات التدريب الأخرى.

ويعتبر ركوب الدراجات أيضا رياضة تحمل مناسبة لكبار السن؛ حيث تعمل هذه الرياضة على تنشيط القلب والدورة الدموية والتمثيل الغذائي، كما أنها تحمي من تدهور صحة الغضاريف في المفاصل.

والتدريب على الأجهزة الرياضية مفيد للغاية بعد التقدم في العمر؛ ذلك أنه يعمل على بناء العضلات وزيادة القوة والتنسيق ودعم حركية المفاصل.

ويندرج الغولف ضمن الرياضات المناسبة جدا لكبار السن؛ نظرا لانخفاض خطر الإصابة أثناء ممارسته، كما أنه مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلب والدورة الدموية، ولكن بعد الاستشارة الطبية. ويعمل الغولف على بناء العضلات وتقوية جهاز المناعة وتحسين الحالة النفسية.

ويعد الرقص من الرياضات المفيدة جدا لكبار السن؛ ذلك أنه يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال تدريب العضلات والمهارات الحركية من ناحية، ويعمل على تعزيز النشاط الذهني من ناحية أخرى.

وبشكل عام تنبغي على كبار السن استشارة الطبيب الخاص بهم للحصول على الموافقة على ممارسة الرياضة، مع مراعاة الإنصات لإشارات الجسم والتوقف عن ممارسة الرياضة في حال ظهور أية أعراض تدق ناقوس الخطر مثل الشعور بالدوار والإغماء.

ويؤدي التقدم في العمر إلى حدوث تراجع تدريجي في القدرات الأساسية للجسم مثل كتلة وقوة العضلات لدى الرجال والنساء على حد السواء؛ فبداية من العقد الرابع من العمر يفقد الإنسان من 3 في المئة إلى 5 في المئة من حجم العضلات. ويصل هذا الانخفاض إلى 1 في المئة كل عام من بعد سن الـ50 سنة.

وتحافظ العضلات على وزن الإنسان وتساعد على دعم العظام وجعلها قوية، لذلك عند فقد العضلات يفقد الإنسان قوته وحركته ويصبح غير قادر على أداء وظائف حياته الأساسية.