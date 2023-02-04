تراند اليوم : بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال اليوم algerie vs senegal live مباراة الجزائر اليوم مباشر نهائي كأس إفريقيا

مباراة الجزائر ضد السنغال بث مباشر اليوم في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين حيث يتلقي المنتخب الجزائري أمام نظيره السنغال، السبت، في نهائي نسخة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2022، على ميدان ملعب نيسلون مانديلا.

وستنطلق صافرة مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين بين المستضيف الجزائر والسنغال، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

توقيت مباراة المنتخب الجزائري والسنغال

وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف ودولة مصر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد السنغال

يدخل المدرب الجزائري مجيد بوقرة، المباراة النهائية الحاسمة أمام منافسه السنغال، في ختام منافسات كأس أمم أفريقيا للمحليين 2022، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس قندوز، فريد شعال.

دفاع المنتخب الجزائري: عبد اللاوي (أيوب غزالة)، زين الدين بلعيد، شعيب قداد.

خط الوسط: يوسف لعوافي، أحمد قندوسي، حسام الدين مريزق، بلخيتر.

مركز الهجوم: أيمن محيوس، عيسى مزيان، دراوي (سفيان بايزيد).