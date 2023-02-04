تراند اليوم : برشلونة بث مباشر.. برشلونة مباشر الان مباراة برشلونة بث مباشر برشلونة الان

مشاهدة مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت real sociedad vs barcelona في الدوري الاسباني ، يحل برشلونة مساء اليوم الخميس ضيفا من امام خصمه فريق ريال سوسيداد ضمن مواجهة الجولة 33 من مباريات الدور الثاني للموسم الحالي من الدوري الاسباني ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعه والنصف مساءا بتوقيت مصر ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب انويتا.

فريق برشلونة قادم لمواجهة اليوم خارج ملعبه من خسارة من امام خصمه فريق قادش في المباراة التي لعبها برشلونة على ملعبه كامب نو والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد ، وحاليا برشلونة هو صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة ، وسوف يدخل اليوم الفريق المباراة الصعبه خارج ملعبه من امام خصمه فريق ريال سوسيداد من اجل العودة للانتصار والحصول على ثلاث نقاط مهمه.

فيما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق ريال سوسيداد المباراة على ارضه والتي سوف يبحث فيها هو الاخر اليوم عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط علي ملعبه وذلك اليوم في الإياب من مباريات الدور الثاني بينما انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة على ملعبه باربع اهداف مقابل هدفين ، واخر مباراة لعبها الفريق تعادل فيها في الجولة الماضيه على ملعبه بدون اهداف امام ريال بيتيس.