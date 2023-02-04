تراند اليوم : بث مباشر برشلونة الان .. بث مباشر برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد Real Sociedad vs Barcelona في الدوري الاسباني، حيث يحل فريق برشلونة ضيفاً على ارض ملعب أنويتا فى مواجهة فريق ريال سوسيداد في مباراة الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الاسباني اليوم الخميس.

يستضيف ريال سوسيداد برشلونة في المباراة الأكثر إثارة في الجولة الثالثة والثلاثون في الدوري الإسباني يوم الخميس على ملعب انويتا، لقد شدد ريال سوسيداد اداءه دفاعيًا في الآونة الأخيرة وسيدخل إلى هذه المباراة على خلفية حفاظه علي شباكه نظيفة بعد التعادل السلبي مع ريال بيتيس يوم الجمعة الماضي، لم تستقبل شباك الفريق بقيادة إيمانول الجواسيل سوي هدفًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات في الدوري الإسباني، نعلم جميعًا أن برشلونة يفضل أسلوبًا مختلفًا حيث دائما ما يعتمد برشلونة علي الهجوم، ووفقًا لهذا ، لعب برشلونة مباريات مثيرة متتالية ذات اهداف كثيرة في مؤخرًا، لقد حقق الفوز على ليفانتي بنتيجة 2-3 خارج ارضه قبل أن يخسر على أرضه أمام أينتراخت فرانكفورت، ادت الهزيمة أمام الفريق الألماني إلى إقصاء فريق برشلونة من الدوري الأوروبي، ويمكن لبرشلونة الآن التركيز فقط على الدوري الإسباني حيث يتأخر كثيرًا عن ريال مدريد في صدارة الترتيب، سيواجه تشافي تحديًا خطيرًا في محاولة للعودة الي تحقيق الانتصارات بعد الخسارة أمام فرانكفورت الي جانب خسارة الجولة السابقة ضد قادش.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم

كان برشلونة الفريق الاقوي في تاريخ اللقاءات مع ريال سوسيداد، لقد سجل عشرة أهداف في المبارتين السابقتين ضد ريال سوسيداد، وشهدت سبعة من آخر ثمانية لقاءات بين الفريقين تسجيل الأهداف من كلا جانبي الاملعب.

لدينا مباراة بين أسلوبين مختلفين في اللعب هنا. بالنظر إلى النتائج الأخيرة للقاءات الفريقين، من السهل معرفة أن برشلونة قد كان المسيطر علي هذه المباريات في السنوات العديدة الماضية. أيضًا ، من خلال رؤية النتائج الأخيرة لبرشلونة ، من الصعب جدًا تخيل مباراة قليلة الاهداف لهذا نتوقع ان فوز برشلونة ولكن ستأتي الاهداف من كلا جانبي الملعب.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد ريال سوسيداد

بالنسبة الى تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد فريق ريال سوسيداد اليوم الخميس في المباراة التى ستقام على ارض ملعب أنويتا فمن المتوقع ان يلعب برشلونة المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: تير شتيجن، وفي خط الدفاع: ألفيس، بيكيه، أروجو، ألبا؛ وفي خط الوسط: فرينكي دي يونغ، بوسكيتس، جافي؛ اما في خط الهجوم: ديمبيلي، أوباميانج، توريس.

تشكيلة ريال سوسيداد المتوقعة ضد برشلونة

اما بالنسبة لتشكيلة ريال سوسيداد المتوقعة ضد فريق برشلونة في المباراة من الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الاسباني يوم الخميس فمن المتوقع ان يدخل فريق ريال سوسيداد المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: ريميرو، وفي خط الدفاع: زالدا، زوبيلديا، لو نورمان، ريكو؛ وفي خط الوسط: ميرينو، زوبيميندي، رافينيا؛ اما في خط الهجوم: بورتو، سورلوث، إسحاق.