تراند اليوم : دعاء الجوشن الكبير مكتوب

دعاء الجوشن الكبير مكتوب، أحد الأدعية الشيعية، المذكورة في كتابي البلد الاَمين والمصباح للكفعمي. يعتقد الشيعة أن دعاء الجوشن الكبير منقول عَنِ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عَنْ جدّه عن النبيّ محمد صلي الله عليكم وسلم أخر الأنبياء والمرسلين.

يقصد بالجوشن أنه عبارة عن درع حديدي مأخوذ من حلق الحديد الذي يتداخل في بعضه البعض، حيث يلبسه المحارب مغطياً به صدره لينجو من ضربات العدو، وفد تمت تسميه الدعاء بالجوشن نسبة إلى أن الرسول كان في بعض غزواته وكان مرتدياً للجوشن الثقيل الذي آلمه، فدعا الله تعالى وهبط جبريل عليه السلام بهذا الدعاء، وأن الدعاء كالجوشن في وقايته من الأعداء، حيث قال جبريل عليه السلام عند نزوله بهذا الدعاء: يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ اخْلَعْ هَذَا الْجَوْشَنَ ، وَ اقْرَأْ هَذَا الدُّعَاءَ ، فَهُوَ أَمَانٌ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ.

دعاء الجوشن الكبير :