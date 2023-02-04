تراند اليوم : هذه حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

هذه حقيقة إرتباط نوال الزغبي العاطفي بوائل كفوري؟

القاهرة / الخليج 365

واجهت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ الاشاعات حول حقيقة إرتباطها بالفنان اللبناني وائل كفوري، بعد الأنباء التي تناقلها رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت الزغبي خلال لقائها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز: "بعد تعاوني مع الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ في أغنية "مين حبيبي أنا"، الناس فكرونا مجوزين ومغرومين ببعض وإنه أنا ووائل في علاقة، وهو أساسا ما كان فيه شي بيناتنا".

وأضافت الزغبي" أنا بعتزر بالفنانة وائل كصديق وهو فنان لبناني مكسّر الدنيا، و الهدف من إطلاق هذه الشائعة هو لأنه العالم بتمنى يصير هيدا الشي، و الجمهور كان يتمنى أن تتحقق هذه الأمنية، وإنه تكون في علاقة وإرتباط فني بيناتنا".

وتابعت" الحياة قستني وبكتني كتير ووجعتني كتير، لهيك أنا بكره المرة الضعيفة وما بحبها، ولو شفت أو عرفت إنه في وحدة من صديقاتي ضعيف، بتدايق وبزعل، أنا لما أزعل ما بخبر حدا، بضل قاعدة بأوضتي لحد م أصير منيحة وبعديها بطلع كأنه ما صار أي شي".

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