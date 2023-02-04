تراند اليوم : نجوى فؤاد تعترف: كارتر دخل غرفتي وأنا أغيّر ملابسي وكيسنجر كان يطاردني

نجوى فؤاد تعترف: كارتر دخل غرفتي وأنا أغيّر ملابسي وكيسنجر كان يطاردني

القاهرة / الخليج 365

أعترفت الفنانة نجوى فؤاد بان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، دخل غرفتها وهي تغيّر ملابسها وان هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق كان يطاردها.

وقالت خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "ضرب نار" على قناة "القاهرة والناس": "حينما جاء جيمي كارتر الرئيس التاسع والثلاثين لأميركا، إلى مصر قال لمسؤول بوزارة الخارجية إنه يرغب في رؤيتي، وكانت معه زوجته وابنته، وأنا كنت أعمل في فندق كبير، وحينما وصلت وجدته فارغاً من الناس، فقالوا إن وزارة الخارجية تقيم به عزومة لمسؤول كبير".

وأضافت: "كنت أستعد لفقرة الرقص الخاصة بي، ودخلت غرفتي لأغيّر ملابسي وأصلح مكياجي، وفجأة وجدت كارتر أمامي. رحّبت به وقدّمت له استعراضاً، ودوّن تعليقاً على الاستعراض في دفتر، وقال هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق إن عنده حق لكي يحب هذه السيدة لأنها جميلة للغاية".

وتابعت: "كارتر لم يأت إليّ كي يرى هل أنا جميلة أم لا، ولكنه جاء ليعرف السبب الذي جعل كيسنجر يطاردني ويجري خلفي، وماذا أختلف فيه عن حسناوات أوروبا وأميركا".

وفي الجزء الأول من اللقاء، عبّرت عن رفضها التام خلال فترة عملها بالرقص الشرقي إلقاء النقود عليها على خشبة المسرح؛ لاعتبار ذلك إهانةً للراقصات، وروت موقفاً حول هذا الأمر أوضحت خلاله أن هناك شخصاً عربياً قام بهذا التصرف معها، فأرسلتها له عبر قسم الشرطة.

وعن رأيها في الراقصات الأجنبيات، أوضحت أنهن يختلفن تماماً عن راقصات جيلها من حيث الالتزام بالأخلاق والدين، مستنكرةً تنافسهن على الظهور ببدل رقص عارية للغاية من دون استخدام البطانة.

َكما تطرّقت خلال اللقاء للحديث عن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وطالبته بالتركيز في التمثيل فقط وأن يترك مجال الغناء، وأشارت إلى أنها إذا امتلكت القدرة المادية على الإنتاج فسوف تنتج له فيلماً من بطولته.

وعن سبب غيابها عن الساحة الفنية، أكدت أنها عانت المرض طيلة الفترة الماضية ما تسبب في هذا الغياب.

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