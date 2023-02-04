تراند اليوم : دينا الشربيني ترغب في الخضوع للتجميل وتكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان

دينا الشربيني ترغب في الخضوع للتجميل وتكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان

القاهرة / الخليج 365

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن رغبتها في إجراء عملية تجميل في أنفها إلا أنها تتخوف من فكرة الخضوع لعملية جراحية، كما تحدثت عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد رمضان بعد مشاركتهما في مسلسل المشوار معاً.

وأوضحت دينا الشربيني في حوار لها مع الإعلامية سما إبراهيم في برنامج حبر سري، أن المقربين منها يشاركونها عدم الخضوع للعملية قائلة: "هموت وأعمل عملية تجميل فى أنفي ولكن بخاف من العمليات والحقن وفكرة العمليات عموما مخاطرة والناس القريبة مني بيقولوا لي متعمليش".

ولفتت إلى أن المقربين منها لا يحبذون فكرة إجرائها عملية تجميل نفت أن يكون الأمر له علاقة بنصيحة من أحد المخرجين، وتابعت أن البعض أخبرها أن تكون على هيئتها الطبيعية أجمل، وأن رغبتها في إجراء العملية نابعة منها وليس نصيحة من أحد.

وحول تشويه عمليات التجميل لبعض الفنانات، قالت دينا الشربيني: "عمليات التجميل مخاطرة وهذا ما يخيفني منها، وفيه ناس بتفتكر أني عملاها أصلاً، أنا نفسي أصغرها شوية".

وتحدثت دينا الشربيني عن العديد من التجارب التي تعرضت لها في حياتها، مشيرة إلى أنها تكره فكرة الخيانة خاصة بعد أن تعرضت لها من أحد المقربين منها قائلة: "الخيانة مرفوضة عموما وبكره الكذب عموما".

وعبرت دينا الشربيني عن رأيها في الفنان محمد رمضان بعد أن عملت معه في مسلسل المشوار الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان 2022، مشيرة إلى أنها لا تراه شخص مغرور كما يروج البعض.

وقالت: "بحب محمد رمضان جدا وهو بيتعامل مع الناس عكس اللي بيتقال والناس فى الشارع بتحبه، وهو بني ادم كويسة ومشوفتش منه أي غرور".

وتابعت: "عارفه أنه ممكن بيتقال عليه كده وبيتعامل مع جمهوره بطريقة خاصة، وكل مواقفه معايا جميلة ومشوفتش منه حاجة وحشة".

وحول خلافها معه بسبب تفاوت مساحة الأدوار في مسلسل المشوار، نفت دينا الشربيني الأمر، مؤكدة أن نظرتها مختلفة لطبيعة أدوارها، قائلة: ""مفيش بيني وبين رمضان أي خناقات وعمري ما بقياس دور ميناكبر مني والمسلسل عبارة عن رحلة".

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني تشارك الفنان محمد رمضان بطولة مسلسل المشوار بجانب بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود اليثي، ندي موسي، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل.

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، في إطار من التشويق والأكشن والإثارة، حيث يقدم محمد رمضان دور ماهر الذي يقع في غرام وردة ويتزوجها، ويدخل محمد رمضان في مشاكل بسبب تورطه في عالم الآثار، الإ أنه يهرب ويطارده رجال الشرطة وعلى رأسهم أحمد مجدي.

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