تراند اليوم : ليفربول مباشر .. مباراة ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بث مباشر ليفربول واليونايتد

ليفربول مباشر .. مباراة ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بث مباشر ليفربول واليونايتد ليفربول مباشر .. مباراة ليفربول مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بث مباشر ليفربول واليونايتدينتظر عشاق الكرة اليوم 19-4-2022، مواجهة مرتقبة ونارية بين فريق ليفربول الإنجليزي ومانشستر يونايتد، ضمن لقاء مؤجل من الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب «آنفيلد» هذه المواجهة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Premiumويأمل كلوب في تكرار نتيجة مباراة الدور الأول التي فاز فيها ليفربول بنتيجة 5-0 على ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحُمر، وشهدت تألق النجم المصري محمد صلاح والذي أحرز ثلاثة أهداف «هاتريك».