تراند اليوم : الحذاء‬ يحدد وضع القدم أثناء الجري

(برلين/الخليج 365)

أفادت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية بأنه ينبغي على الرياضي الذي يرغب في شراء حذاء للجري مراعاة وضع القدم ‫في الحذاء أثناء الجري في المقام الأول.

‫وأوضحت الهيئة الألمانية أن التقوس الطبيعي في القدم -أي انحناء كعب ‫القدم للداخل بقدر ضئيل دون وجود أي عيوب أخرى في القدم أو مشاكل في ‫العظام- لا يتطلب ارتداء حذاء جري خاص، وإنما يمكن ارتداء أحذية الجري ‫العادية.

‫وبالنسبة للرياضيين الذين يعانون من تقوس مفرط في كعب القدم، فإنه ‫يتعين عليهم اختيار حذاء يمتاز بالثبات، إذ إنه يدعم القدم بشكل أفضل.

‫وأضافت الهيئة الألمانية أن ممتص الصدمات المسؤول عن بعث الشعور ‫بالراحة أثناء الجري، يلعب دوراً أيضا في كيفية اختيار حذاء الجري ‫المناسب. وأشار الخبراء الألمان إلى أن الرياضيين قليلي التدريب يحتاجون ‫إلى ممتص صدمات أفضل من العدائين المتدربين.

‫وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن التعرف على نوع حذاء الجري المناسب عبر ‫اختبار ذلك في المتاجر المتخصصة أو طلب ملاحظة أحد الأصدقاء لوضع قدمك ‫من الخلف أثناء الجري.