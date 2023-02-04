تراند اليوم : مذيعة العربية ريما مكتبي تخضع لعملية استئصال ورم دماغي

بيروت / مشرق نيوز

تخضع الإعلامية اللبنانية ريما مكتبي مذيعة قناة “العربية”، لبرنامج علاجي مكثف، في مدينة ميامي الأمريكية، بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم دماغي حميد.

وأجرى العملية الجراحية، في مستشفى جاكسون ميموريال في ميامي البرفسور جاك مرقص، رئيس قسم جراحة الأعصاب والدماغ في جامعة ميامي.

ومن المتوقع أن تعود مكتبي بعد اسابيع قليلة لاستئناف عملها في “العربية”.

وجاء في خبر نشرته “العربية” ان مكتبي شكرت كل الذين سألوا عنها وخصت بالشكر إدارة “العربية” و”إم بي سي”، والشيخ وليد البراهيم وعلي الحديثي وتركي الدخيل، على رعايتهم وبالغ اهتمامهم.