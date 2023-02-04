تراند اليوم : ماهي أفضل طريقة لتعويض الأسنان؟

(وكالات/الخليج 365)

أثبت أن فقدان أحد الأسنان بسبب حادث يمكن أن يكون مشكلة كبيرة تعيق الكلام والأكل بالإضافة إلى تأثيرها على المظهر العام. وتتعدد طرق حل هذه المشكلة وعلى رأسها عمليات زرع أسنان جديدة، فيما يلجأ البعض لعمل طقم، وفق الحالة. ثمة طرق عديدة لعلاج مشكلة سقوط الأسنان، فعمل جسر أو تركيب طاقم أسنان كامل يمكنه علاج الفجوات بين الأسنان أو فقدان سن أو أكثر نتيجة لحادث على سبيل المثال.

ويعتبر الجسر من التقنيات المفيدة التي يمكنها تعويض فقدان أكثر من أسنان، غير أنه يحتاج لأن يكون ثابتا على جانبيه حتى لا تتضرر عظام الفك.

وينصح الأطباء بعمل الجسر عندما يتعلق الأمر بفجوة بسبب عدم وجود سن أو أكثر خاصة عندما تحتاج الأسنان المتجاورة إلى ما يعرف في علم الأسنان بـ «"التاج". لكن زراعة الأسنان تعد البديل الأفضل عندما يفقد أحد الأشخاص أسنانه في حادث خاصة إذا كانت باقي أسنانه سليمة وخالية تماما من التسوس.

وتتخذ زراعة الأسنان أشكالا متعددة فأحيانا يتم زرع الأسنان بشكل منفصل. لكن هناك مسألة مهمة قبل الزرع وهي الاهتمام بعلاج أي التهابات في اللثة.

وتتم عملية الزراعة عن طريق غرس جذور الأسنان الصناعية المصنوعة من التيتانيوم في الفك. وبعد فترة يمكن الكلام والأكل بشكل عادي تماما. لكن العملية لا تتوقف عند هذا الحد فالأمر يحتاج لاهتمام بالغ بنظافة الفم والأسنان.