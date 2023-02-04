تراند اليوم : "الفيسبوك" من موقع اجتماعي لإخباري

(وكالات/الخليج 365)

أكدت شركة فيس بوك أنهاتعمل حاليا على تطوير تطبيق مستقل للأخبار، والذي سيكون جزء من مبادرة فيس بوك للأعمال والتي أعلنت عنها الشركة نهاية العام الماضي، ويبدو أن هذا التطبيق مشابه لتطبيق تويتر في طبيعة عمله.

والمعلومات تم تأكديها عبر موقع Business Insider، والذي عرض صورة للمنتج الجديد، وقد صرح مصدر من داخل الشركة للموقع بإن الشبكة الاجتماعية تجري حالياً تجاربها النهائية على التطبيق، كما أنها اختارت عدد محدد من الشركات لتجربة التطبيق الجديد.

ولم تقم إدارة فيس بوك بالتعليق حول هذه المعلومات حتى الآن، وفي حين أن التفاصيل الكاملة لهذا المنتج لا تزال غامضة، لكن ماتم نشره يشير إلى أن التطبيق وصل إلى مرحلة الإختبار alpha.

وتشير التقارير الواردة إلى كيفية عمل هذا التطبيق ويمكن تلخيصها بعدة نقاط.

ويقوم المستخدم بتحميل التطبيق الجديد من فيس بوك.

وبعد ذلك يقوم بإختيار وكالات الأنباء التي يريد متابعتها والحصول على أخبار عاجلة وتنبيهات منها، وقد قام فيس بوك بإختيار عدد محدد حالياً من الشركات التي يمكن الإشتراك معها.

وعند ورود أي أخبار عاجلة سيتلقى المستخدم تنبيهاً حول الأخبار الجديدة.

وستكون التنبيهات محدودة بعدد 100 حرف كحد أقصى بالإضافة لرابط للخبر المنشور.

وبمجرد النقر على ذلك الرابط سينتقل المستخدم فوراً إلى الموقع الذي نشر الخبر لقراءته.

وكانت فيس بوك قد أطلقت سابقاً ميزة جديدة تتيح للشركات التواصل على نحو خاص مع العملاء من خلال الرسائل كجزء من مساعي شركة التواصل الاجتماعي لجعل تطبيق التراسل الفوري خاصتها مسنجر/Messenger منصة قائمة بذاتها.

وكما قامت شركة فيس بوك مؤخراً بطرح أربع مميزات جديد لصفحات فيسبوك، ويأتي ذلك ضمن سعي فيس بوك لتحسين أداء صفحات الأعمال وزيادة سهولتها على المستخدم، والتي ستساعد على تسهيل عملية التواصل ومنح المستخدمين طرق أخرى عديدة للتواصل المباشر مع العلامات التجارية أو الشركات.