تراند اليوم : أفضل 7طرق لتقليل الوزن

(وكالات/الخليج 365)

أصبحت السمنة هى مرض العصر حيث يعانى منها الكثيرون ويحلمون بجسد رشيق بدون وزن زائد أو سمنة، ويسعون دائما إلى الطرق التى تساعد على التخسيس سريعا.. الدكتور سميح بدير استشارى التغذية العلاجية والصحة والجمال وضع 7 خطوات مهمة بسيطة تعمل على الإسراع من عملية حرق وتفتيت الدهون.

1- الرياضة:

عليك ممارسة الرياضة التى تتناسب مع عمرك وجنسك وحالتك الصحية، حتى ولو كانت مجرد رياضة خفيفة فهى تساعد على حرق الدهون، فكلما تدربنا فالجسم يستمر 72 ساعة بعد أداء التمرينات فى حرق الدهون.

2- شرب الماء:

عليك شرب الماء طوال اليوم فيما عدا أثناء وبعد الأكل مباشرة، فعليك تناول 8 أكواب يومياً.

3- النوم والإفطار:

عليك النوم عدد ساعات مناسبة والحرص على الإفطار المتنوع فذلك يجعلنا نخسر سعرات حرارية أسرع مقارنة بمن لا يتناول الإفطار الصحى صباحا .

4- تناول البروتينات:

تناول البروتينات فى الوجبات اليومية والذى يوجد فى الأسماك ومنتجاتها والدجاج واللحوم والأبان ومنتجاتها والبيض والفول والبقوليات والمكسرات الخالية من الملح.

5- تناول 6 وجبات:

عليك تناول 3 وجبات أساسية و3 إضافية من الفواكه أو زبادى أو خضروات، فنظام الـ 6 وجبات تساعد على حرق الدهون سريعا .

6- الشاى الأخضر والقهوة:

تناول الشاى الأخضر والقهوة مع الحذر الشديد من زيادة السكر .

7 – وجبة العشاء:

الحرص على تناول وجبة العشاء وعدم تركها ولو ثمرة فاكهة، مع الحرص على المشى بعد العشاء لمدة 30 دقيقة يومياً .