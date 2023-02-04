تراند اليوم : أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم كان يتعاطي الكوكاين..تعرف عليه؟

(الخليج 365)

أظهرت السجلات الطبية للزعيم النازي أدولف هتلر المعروضة للبيع في مزاد بالولايات المتحدة أنه كان يطلق ريحا من دون أن يستطيع التحكم بذلك، وكان يتعاطى الكوكايين ويأخذ 28 دواء في الوقت نفسه إضافة إلى حقن لزيادة الرغبة الجنسية. وذكر موقع «لايف ساينس» الأميركي أن السجلات الطبية لهتلر معروضة الآن للبيع في مزاد علني في دار الإسكندر التاريخي للمزادات في ستامفورد بولاية كونيتيكت.



وتتضمن السجلات 10 صور أشعة لجمجمة الزعيم النازي ونتائج تخطيط أمواج الدماغ وصور لداخل أنفه، وقد انتهى عرض الأسعار في المزاد الأربعاء الماضي.



وكذلك تتضمن 47 صفحة مجمعة من 6 أطباء رئيسيين عاينوا هتلر، وكان كل منهم متخصصا بمجالات علاج معينة، إضافة إلى 178 صفحة تعود إلى 12 يونيو 1945 جمعها الطبيب إروين جيسينغ (الذي عالج هتلر حتى العام 1944) أثناء اعتقاله لدى القوات الأميركية.



وقال بيل باناغوبوليس رئيس دار المزادات ان الجيش الأميركي وضع يده على السجلات.



وكتب جيسينغ في تقريره ان هتلر كان يتنشق الكوكايين لتنظيف جيوبه الأنفية ويهدئ حلقه، وأنه حين بدأ يطلب الكوكايين اضطر الطبيب لتخفيض العيار له.



وكشفت الوثائق أيضا أن الزعيم النازي كان يعاني من الغازات وكان يطلق الريح من دون أن يتمكن من السيطرة على نفسه.



وكان هتلر يتناول حوالي 28 دواء في الوقت نفسه بينها حبوب مضادة للغازات التي تحتوي على ستريكنين وهي مادة سامة سببت له اعتلالا في الكبد والمعد