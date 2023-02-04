تراند اليوم : باحثون:الثوم علاج لجميع الامراض

(وكالات/الخليج 365)

أثبتت الدراسات العلميه الجديده أن فوائد الثوم كثيرة، ويمكن الاستفادة منها الناس ببساطة وسهولة و تستغنيهم عن استعمال الأدوية الكيماوية في بعض الأوقات.

وأضافت أن الثوم له تأثير وقائي فعال ضد جميع الأمراض التي تصيب القلب والشرايين والأوعية الدموية والأسنان وغيرها من جميع أعضاء الجسم.

وكما أن الثوم يتوفر على مركبات الكبريت ويؤثر تأثيرا فعالاعلى جهاز القلب.

وفي نفس الوقت يقوم الثوم من تقليص نسبة الكولسترول والغليسيريد الثلاثي بالدم، وهو كذالك يعمل على تقليل نسبة الدهون الضارة بالدم. ويحتوي الثوم على مادة ثانوية تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة وبالتالي يعيق تكون أورام في خلايا الجسم.