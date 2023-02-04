تراند اليوم : بعض أدوية الكولسترول يحمى من الإصابة بتسمم الحمل

(وكالات /الخليج 365)

يعد تسمم الحمل من أخطر الأمراض التى تصيب الكثير من السيدات وهو ما قد يعرض حياتهن للخطر ولكن كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن أحد الوسائل الفعالة، التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بتسمم الحمل.

وأعلنت دراسة أن أحد الأدوية التى تنتمى إلى فئة ستاتين الخافضة للكولسترول، ويعرف باسم برافاستاتين "Pravastatin"، قد ثبتت فاعليته فى وقاية السيدات الحوامل من الإصابة بارتفاع ضغط الدم الشديد وهو أحد أعراض تسمم الحمل بجانب ارتفاع مستويات سكر الدم.

وقال الباحثون أن عقار البرافاستاتين يساهم فى الحد من تأثير المواد الكيميائية، التى تتسبب فى الإصابة بتسمم الحمل، لافتين أن ارتفاع ضغط الدم الشديد مسئول عن 5% من حالات موت الجنين داخل الرحم.