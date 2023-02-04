تراند اليوم : 5 طرق لحماية طفلك من تسوس ومشاكل الأسنان

(القاهرة/الخليج 365)

أثبت أن الأسنان مرآة الوجه، لذلك تتطلب عناية فائقة منذ الصغر ويقع على كاهل الأم العناية والحفاظ على صحة أسنان أبنائها منذ أن تظهر لهم أسنان، وحتى يمكنهم الاعتماد على أنفسهم والحفاظ عليها بأنفسهم.

ويقدم الدكتور زكي حلمي زكي، نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، واستشاري طب وجراحة الأسنان، مجموعة من لنصائح والطرق الصحية، للعناية بصحة وسلامة أسنان طفلك، لتجنب مشاكل تسوّس والتهابات الأسنان.

واحرصي على العناية المبكرة لأسنان طفلك، من خلال تنظيف أسنان طفلك بالفرشاة المناسبة عند ظهور أول سنّة، حيث إن الرعاية المبكرة تجعل طفلك يعتاد على تنظيف أسنانه ويجنبّك مشاكل مستقبلية في هذه المسألة.

واحرصى على أن تجعلى من عملية تنظيف أسنان طفلك عملا مفرحا وليس مؤلما، فاجعلى طفلك يحاول تنظيف وغسل أسنانه بمفرده ومن ثم تأكدي من تنظيف أسنانه بشكل سليم، كما يجب عليك أن توفرى له فرشاة أسنان ناعمة وذات رأس صغير بإمكانها بلوغ كل زوايا الفم بسهولة.

ويراعى الحرص على التأكد من عدم ابتلاع طفلك لمعجون الأسنان واجعليه يعتاد على بصقه، حيث ينصح باستخدام معجون قليل الفلورايد للأطفال دون الست سنوات، ذلك لأن كثرة الفلورايد قد تضرّ بالأسنان وتسبب بقعًا صفراء.

ويراعى الحرص على تقليل الاطعمة الغنية بالسكر خلال الوجبات فقط، كما يتوجب عليك تنظيف أسنان طفلك بعد كل وجبة طعام للحفاظ على أسنان قوية وصحية.

واحرصى على اصطحاب طفلك معك بصورة دورية لزيارة طبيب الأسنان، ذلك للتأكد من صحة وسلامة اللثة وصحة أسنانه، حتى يعتاد طفلك على العناية بصحة أسنانه.