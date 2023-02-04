تراند اليوم : الزبيب يعمل علي تقوية جسم الطفل

(وكالات/الخليج 365)

أثبت العديد من الأطباء أن الزبيب يمتاز بتحمله لتقلبات الطقس, يمكن ايضاً الاحتفاظ به لمدة طويلة دون أن يلحقه أي ضرر.

وأوضح أن الزبيب غني بكثير من المواد الغذائية، كالبوتاسيوم والمانغنزيوم والكالسيوم، وهو غني من المواد الغذائية التي نقوم بتناولها، وفي نفس الوقت الزبيب يفيد كثيرا لتقوية جسم طفل صغير.

وأضاف أن الزبيب الأسود يعد من أغنى الفواكه المجففة بالفيتامين س. تحتوي كل 100غ من العنب المجفف على 0.9 من البروتيد/ ومن 10 إلى 14 غ من الفلوسيد، و34 ملج من الفوسفور، وعلى 15 ملح من الكلور، و3 من الصوديوم، و282 ملح من البوتاسيوم، و60 ملج من الكالسيوم، و17 ملح من المنغنزيوم.

وبهذا يعتبر الزبيب الأسود من أغنى المواد الغذائية خاصة بالمواد القلوية، كالبوناسيوم والبوتاسيوم.

وقد كشفت الأبحاث الطبية أن الزبيب يفيد لأمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل والصرع والإسهال وضعف الكبد، وكذلك الإرهاق والتوتر وأرق.