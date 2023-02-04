تراند اليوم : البرازيل.. فيلم إباحي في محطة الأتوبيس

(وكالات/الخليج 365)

ظهرت على الشاشات على مدى ربع ساعة مشاهد من فيلم إباحي، بمحطة أتوبيسات في جنوب البرازيل، أمس، الأمر الذى آثار اندهاش الركاب.

وقع الحادث الذى أثار ذهول البعض وضحك البعض الاخر، عند ساعة الذروة فيما كانت المحطة مكتظة بالمسافرين بعدما تعرضت شبكة البث الداخلي للقرصنة.

وفى غضون ثوان وجدت هذه المشاهد طريقها إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تمكن بعض المسافرين المنتظرين من التقاط صور للشاشات وبثوها مع تعليقات ساخرة أو مثيرة.

وقالت شركة النقل الحضرى: "رفعت شكوى إلى الشرطة المتخصصة بجرائم المعلوماتية ونحاول تحديد عنوان القرصان على شبكة الإنترنت".

وقالت ناطقة باسم بلدية كوريتيبا لوكالة فرانس برس إن الشركة المسؤولة عن بث المحتويات على الشبكة الداخلية للمحطة تعهدت تعزيز الإجراءات لحماية نظامها