تراند اليوم : وائل كفوري وملحم زين يستعدان لإحياء حفل غنائي ضخم في أبوظبي 10 فبراير

أبوظبي - الخليج 365 :

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً يوم الجمعة القادم الموافق 10 فبراير الجارى بالاشتراك مع الفنان ملحم زين وذلك في فندق باب القصر في أبوظبي.

وقال كفوري ان هذا الحفل سوف يكون استثنائياً , وذكر عبر حسابه على "انستغرام"، حيث نشر البوستر الرسمي للحفل، معلقاً عليه: "عيد الحب في أبوظبي".ويقدم الفنان وائل كفوري اجمل أغنياته الرومانسية، التي تثير شغف جمهور الفن والشجن في الامارات .

وأعرب المطرب ملحم زين عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الضخم في ابوظبي التي وصفها ب "عاصمة الفن والثقافة بدولة الامارات " .

ويذكر ان الحفل من تنظيم شركة سبوت لايت وبرعاية راديو الرابعة وأنغامي .

من جانبه ذكر مرشد الشامسي مدير ادارة التشريفات في فندق باب القصر – ابوظبي ان الفنان وائل كفوري، لطالما كان أيقونةً في عالم الرومانسية والطرب الجميل يطلُّ على جمهوره في العاصمة ابوظبي ليقدم توليفة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة،

وأضاف الشامسي قائلاً " تكتمل هذه الأمسية المفعمة بالحب بحضور الفنان ملحم زين، الذي يجدد لقاؤه بجمهوره في ابوظبي " حيث يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور "

واشار الى ان فندق " باب القصر – ابوظبي , سوف يواصل برنامجه الفني بالتعاون مع شركة سبوت لايت وعدد من الرعاة لاقامة سلسلة من الحفلات و الفعاليات الفنية التي يشارك في إحيائها نخبة من نجوم الوطن العربي خلال النصف الاول من العام الحالي " .

وقال إلياس سعد , مساعد المدير التنفيذي , مسؤول إدارة الاغذية والمشروبات فندق باب القصر" ان ادارة الفندق ملتزمة بإسعاد الضيوف وتقديم اجمل الحفلات الترفيهية إليهم .

واعرب عن سعادته للتعاون مع شركة "سبوت لايت " لتقديم النجمين وائل كفوري وملحم زين في واحدة من اضخم الحفلات الغنائية في فندق باب القصر , والتي من شأنها ان تسهم في تنشيط السياحة الترفيهية في العاصمة الاماراتية .

من جانبه ذكر ماهر خوخجي مؤسس ومالك شركة "سبوت لايت " يسعدنا تنظيم هذا الحفل بالتعاون مع فندق باب القصر وراديو الرابعة ضمن مبادرة " حياكم في ابوظبي " و" انغامي " لإمتاع جمهور الفن والطرب الاصيل في أبوظبي " لتنشيط السياحة الفنية والثقافية والترفيهية في دولة الامارات العربية المتحدة " .





