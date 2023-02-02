تراند اليوم : مدريد مباشر .. مباراة ريال مدريد مباشر مباراة مدريد مباشر HD بث مباشر ريال وتشيلسي ريال وتشيلسي مباشر

مباراة ريال مدريد مباشر مباراة مدريد مباشر بث مباشر ريال وتشيلسي ريال وتشيلسي مباشر البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي chelsea vs real madrid يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي على ملعبه ستامفورد بريدج في تمام الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءا بتوقيت مدينة لندن الإنجليزية فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة التي من المقرر أن تقام في إطار منافسات الدور الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي وهي المباراة التي من المقرر أن تذاع مباشرة وحصريا علي قناة بي ان سبورت بيرميوم الأولى مصحوبة بالتعليق الصوتي من المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

استطاع فريق تشيلسي التأهل الي دور الستة عشر من النسخة الحالية في دوري ابطال أوروبا بعد ان احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأخيرة والتي خاض خلالها منافسات ست مباريات واكتفى بتحقيق الفوز في أربعة مباريات من المباريات التي خاضها في الوقت الذي تمكن فيه من التعادل في مباراة واحدة إلا أن هزيمته في مباراة واحدة تسببت في توقف رصيده عند ثلاثة عشر نقطة ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بعد فريق يوفنتوس الذي تمكن من تصدر ترتيب المجموعة برصيد خمسة عشر نقطة.

أما فريق ريال مدريد فقد استطاع تصدر ترتيب المجموعة الرابعة بعد أن خاض منافسات ست مباريات تمكن من تحقيق الفوز في خمسة مباريات من المباريات التي خاضها حتى الآن ليتوقف رصيده بذلك عند خمسة عشر نقاط بعد أن ذاق مرارة وحسرة الهزيمة في مباراة واحدة دون أن يكون التعادل هو النتيجة الحاسمة لأي من المباريات التي خاضها حتى الآن ليحتل بذلك المركز الأول مركز الصدارة متأهلا إلى دور الستة عشر حيث التقى في دور الستة عشر مع فريق باريس سان جيرمان الذي تجاوزه إلى الدور الربع نهائي.