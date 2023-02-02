تراند اليوم : امساكية رمضان 2022 الكويت .. صورة امساكية رمضان ٢٠٢٢ الكويت

نشر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الكويت امساكية رمضان 2022 لمعرفة مواعيد الإفطار والامساك خلال الشهر الكريم.

امساكية رمضان 2022 الكويت

وقال الشعلة إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في قطاع المساجد أعدت 1187 نشاطا مختلفا ومتنوعا من محاضرات ودورات علمية ومجالس فقهية ومسابقات رمضانية ودروس فكرية وإيمانية، إضافة إلى استضافة 90 قارئا ودروسا إيمانية إنشاء 35 خلوة موزعة على المحافظات الست.

وأضاف الشعلة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسير وفق استراتيجيتها الهادفة إلى الشراكة مع الآخر، ولهذا تعمل بالتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة مثل وزارة الداخلية والصحة والإعلام، البلدية والأشغال والكهرباء والمياه والإدارة العامة للإطفاء واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعية الهلال الأحمر والإدارة العامة للدفاع المدني، بهدف توفير الأجواء المناسبة أمام جمهور المصلين في الحرم الشريف ليالي رمضان.





