تراند اليوم : بث مباشر ريال .. بث مباشر مدريد HD ريال مدريد وتشيلسي مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر

مشاهدة مباراة تشيلسي وريال مدريد بث مباشر يلا شوت chelsea vs real madrid في دوري أبطال أوروبا، يحل ريال مدريد ضيفا من امام خصمه فريق تشيلسي ضمن مواجهة الذهاب من دور ربع النهائي في دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب ستامفورد بريدج مستقبل عليها اليوم فريق تشيلسي المباراة ، وسوف تبدا اليوم المواجهة في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

ريال مدريد يدخل اليوم المواجهة خارج ملعبه والتي يامل الخروج منها اليوم بنتيجة اجابية في الذهاب من ربع النهائي من امام خصمه فريق تشيلسي ، واخر مباراة لعبها ريال مدريد قبل مواجهة اليوم حقق الانتصار فيها خارج ملعبه في بداية الاسبوع الحالي من الدوري الاسباني امام خصمه فريق سيلتا فيجو والتي انتهت بهدفين مقابل هدف ، وهو الذذى تمكن من الفوز على باريس سان جيرمان في دور ال 16 من البطولة.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق تشسيلسي المباراة على ملعبه اليوم والتي يدخلها اليوم الفريق على ارضه من اجل الانتصار امام نظيرة فريق ريال مدريد ، واخر مباراة لعبها قبل مواجهة اليوم نادي تشيلسي كانت من امام خصمه فريق برينتفورد والتي خسر فيها علي ارضة في الجولة الماضيه من الدوري الانجليزي بنتيجة كبيرة وكانت اربع اهداف مقابل هدف ، واليوم يسعي للفوز وعدم الخسارة في المباراة.