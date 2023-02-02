تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي .. بث مباشر تشيلسي وريال مدريد بث مباشر مباراة تشيلسي وريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد مباشر الأن

بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع ضد تشيلسي عبر البث المباشر للمباريات بجودة عالية ، وأعلن نادي ريال مدريد الاسباني عن التشكيل الرسمي للفريق الذي سيواجه نظيره تشيلسي الإنجليزي في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022، في واحدة من أقوى مباريات البطولة القارية.

وتأهل تشيلسي صاحب الأرض والجمهور، إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليل الفرنسي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطى باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وسبق وأن تواجه تشيلسي ضد ريال مدريد في خمس مباريات سابقة، حقق "البلوز" الفوز في ثلاث مباريات، فيما حسم التعادل مباراتين.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.