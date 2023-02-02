تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر الان .. بث مباشر الزمالك وبيراميدز بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز ماتش الزمالك وبيراميدز مباشر

مباراة نادى الزمالك ضد نادى بيراميدز Al zamalek vs Pyramidsفي الدوري المصري، حيث سيحل فريق الزمالك ضيفًا علي ارض ستاد 30 يونيو في مواجهة فريق بيراميدز في المباراة من الجولة الحادية عشر من الدوري المصري اليوم الاربعاء.

يستضيف فريق بيراميدز مباراة الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز حيث سيلتقي بفريق الزمالك علي ارض ستاد 30 يونيو، لقد لعب فريق بيراميدز آخر مبارياته في الدوري في مواجهة فريق الاهلي حيث استقبلت شباك بيراميدز ثلاث اهداف بينما لم يتمكن من تسجيل اي اهداف لتنتهي المباراة بخسارة فريق بيراميدز بنتيجة 3-0، لقد لعب فريق بيراميدز احد عشر مباراة الي الآن حقق الفوز في ثماني مباريات منها بينما تعادل في مبارتين وتلقي الخسارة في مباراة واحدة ليحصد بهذا رصيد من 26 نقطة يحتل بهذا الرصيد المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، واليوم سيلتقي مع فريق الزمالك حامل اللقب حيث سيسعي فريق بيراميدز الي العودة لتحقيق الانتصارات والفوز في هذه المباراة.

مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

من ناحية اخري، يأتي فريق الزمالك ضيفًا علي ستاد 30 يونيو حيث سيلتقي بفريق بيراميدز في مباراة الجولة الحادية عشر من الدوري المصري، لقد لعب فريق الزمالك آخر مبارياته في الدوري قبل هذه المباراة في مواجهة فريق الجونة حيث سجل فريق الزمالك هدفين احرزهما امام عاشور واحمد سيد زيزو بينما استقبلت شباكه هدف واحد لتنتهي المباراة بفوز فريق الزمالك بنتيجة 2-1، لقد لعب فريق احد عشر مباراة الي الآن حقق الفوز في ثماني مباريات منها بينما تعادل في مباراة واحدة وتلقي الخسارة في مبارتين ليحصد بهذا فريق الزمالك 25 نقطة يحتل بهذا الرصيد المركز الثالث متأخر عن فريق بيراميدز منافسه في مباراة اليوم بنقطة واحدة لهذا سيسعي فريق الزمالك حامل اللقب لتقديم اداء يحقق من خلاله الفوز في هذه المباراة ليتقدم في ترتيب جدول الدوري.

تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد بيراميدز

بالنسبة الى تشكيلة نادى الزمالك المتوقعة ضد نادى بيراميدز اليوم الاربعاء في المباراة التي ستقام علي ارض ستاد 30 يونيو فمن المتوقع ان يلعب النادي الزمالك المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد عواد، وفي خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود حمدي، الونش، محمود علاء، حازم إمام، وفي خط الوسط: طارق حامد، يوسف أوباما، أحمد السيد زيزو، أشرف بن شرقي، اما في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيلة بيراميدز المتوقعة ضد الزمالك

بالنسبة الى تشكيلة نادى بيراميدز المتوقعة ضد نادى الزمالك اليوم الاربعاء في المباراة من الجولة الحادية عشر للدوري المصري فمن المتوقع ان يلعب النادي بيراميدز المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: شريف إكرامي، وفي خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، أحمد فتحي، حسين السيد، وفي خط الوسط: نبيل دونجا، عبدالله السعيد، وليد الكرتي، اما في خط الهجوم: فخري لاكاي، إبراهيم عادل، فخر الدين بن يوسف.