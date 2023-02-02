تراند اليوم : رامز جلال الحلقة 5 .. حلقة رامز جلال اليوم غادة عادل برنامج موفي ستار الحلقة 5 الخامسة HD رامز جلال مباشر ضيف رامز جلال اليوم HD

عدنا مع كوميديا رامز موفي ستار الحلقة 5 في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، وعاد رامز جلال في برنامجه للعام 2022 برفقة الفنان العالمي فاندام، ويعد هذا البرنامج من البرامج الترفيهية التي تتبنى طريقة مميزة في استقبال الضيوف من الفنانين العالميين والعرب، حيث يعرف رامز أنه من أقوى الشخصيات التي يقوم عليها البرنامج، وسنتعرف في هذا المقال على كم أجر فاندام في برنامج رامز موفي ستار.

برنامج Movie Star هو برنامج ترفيهي يستضيفه رامز جلال، وتديره الهيئة السعودية للبرامج الترفيهية، ويتم تقديم برنامج Movie Star مع رامز جلال بشكله الجديد، بالتعاون مع النجم العالمي فان دام الذي يكلف بمهمة إقناع الفنانين بالمشاركة من خلال تصوير فيديو قصير لا تزيد مدته عن 25 دقيقة يقوم فيه فان، يتحدث دام عن العرض ومشاركة الفنان الضيف فيه، بعد أن حقق رامز جلال نجاحًا كبيرًا من خلال عرضه الذي عرض في رمضان، ورامز عقله، ورامز مجنون على مدار العامين الماضيين، ويذاع برنامج Movie Star خلال العامين الماضيين شهر رمضان الحالي على شكل ثلاثين حلقة توزع كل يوم على العديد من القنوات العربية.

وينطلق عرض الحلقة بعد أذان المغرب مباشرة على قناة إم بي سي مصر، ويمكنكم متابعته من خلال النافذة التالية:

ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

من هو رامز جلال ويكيبيديا

رامز جلال فنان وممثل ومقدم مصري، وفيما يلي أهم المعلومات عنه:

الاسم الكامل: رامز جلال توفيق.

الجنسية المصرية.

تاريخ الميلاد: القاهرة 20 إبريل 1973.

المهنة: ممثل ومقدم.

الشهادة: المعهد العالي للفنون المسرحية تخرج عام 1995.

الأب: المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق.

الأخ: ياسر جلال.

دين المسلمين.

الحياة الفنية: قام بالعديد من الأدوار الصغيرة في المسلسلات، وبدأت بداياته الفنية مع فيلم Dreams of the Reckless Boy عام 2007، والذي قام ببطولته وحقق النجاح والشهرة.

أعماله: لديه العديد من البرامج المثيرة التي بدأها ببرنامج “قلب الأسد” عام 2011. وفيما يلي صورته:

فان دام السيرة الذاتية

إليكم أهم المعلومات عن النجم العالمي فان دام: