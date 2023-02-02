تراند اليوم : ماتش الاهلي بث مباشر .. ماتش الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم بث مباشر .. ماتش الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر ماتش الاهلي يلا شوت

ماتش الاهلي اليوم بث مباشر مباراة الأهلي اليوم بث مباشر ماتش الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر ماتش الاهلي يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري al ahly vs al ettehad اليوم الاربعاء في بطولة الدوري المصري ، يشهد ستاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الليلة بتوقيت القاهرة المباراة القوية التي من المقرر ان يستضيف فيها نادي الاهلي المصري علي ملعبه نادي الاتحاد السكندري في واحدة من مباريات الاسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز علي ان تذاع المباراة علي قنوات اون تايم سبورت الرياضية.

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استطاع النادي الاهلي المصري كعادته اعتلاء جدول ترتيب اندية الدوري المصري الممتاز بعد ان انتهاء منافسات عشر اسابيع خاض النادي الاهلي المصري منافساتها في منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الفوز في ثمانية مباريات من المباريات التي خاضها حتى الان دون ان ينهزم في اي من المباريات التي خاضها حتى الان حيث انتهت مباراتين من مباريات النادي الاهلي التي خاضها الموسم الحالي بالتعادل ليتوقف رصيده بذلك عند ثمانية وعشرين نقطة ليحتل المركز الاول في ترتيب اندية الدوري المصري الممتاز.

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اما نادي الاتحاد السكندري فقد اكتفى بالتواجد في المركز الحادي عشر في ترتيب اندية الدوري المصري الممتاز بعد ان اكتفى بتحقيق الفوز في ثلاثة مباريات فقط من المباريات التي خاضها حتى الان في منافسات الموسم الحالي فيما انهزم نادي الاتحاد السكندري في اربعة مباريات من المباريات التي خاضها حتى الان فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لخمس مباريات ليتوقف رصيده عند اربعة عشر نقطة ليحتل المركز الحادي عشر متساويا مع كلا من سيراميكا كليوباترا و الجونة وطلائع الجيش.