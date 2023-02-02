تراند اليوم : الاهلي مباشر .. مباراة الاهلى بث مباشر الاهلي والاتحاد السكندري مباشر بث مباشر الاهلي الاتحاد السكندري بث مباشر الاهلي والاتحاد السكندري

مباراة الاهلى بث مباشر الاهلي والاتحاد السكندري مباشر بث مباشر الاهلي الاتحاد السكندري بث مباشر الاهلي والاتحاد السكندري الأهلي يحاول العودة إلي المسيرة المحلية من جديد، وذلك لأنه يسعي إلي التفوق وتحقيق العلامة الكاملة علي حساب نادي الإتحاد السكندري من أجل الإستمرار في الصدارة ومواصلة التفوق علي حساب المنافسين، فهل ينجح الفريق بعد الإبتعاد فترة كبيرة عن المواجهات المحلية، بعد فترة من المواجهات الدولية للمنتخب المصري، وأيضا بعد المشاركات الأفريقية الماضية ، فهل ينجح الفريق أن يكون لديه إنتصار جديد محلي أم لا.

الأهلي في آخر مواجهة محلية له نجح في الفوز علي حساب نادي بيراميدز، وذلك بثلاثية نظيفة دون رد، في لقاء كان قوي من جانب الفريق الأحمر، وسجل الأهداف وقتها كلا من محمد مجدي قفشة، واللاعب عمرو السولية، والمهاجم محمد شريف.

علي الجهة الآخري يحاول نادي الإتحاد السكندري العودة إلي النتائج الإيجابية من جديد عبر بوابة النادي الأهلي، في لقاء لن يكون سهل علي الفريق، وبالتالي سيحاول الفريق أن يكون لديه نتيجة إيجابية ثمينة أمام المارد الأحمر، وبالتالي سيكون الفوز أو التعادل هام للغاية في مسيرة الفريق في الوضع الحالي، ولكن عليه الحذر بصورة كبيرة من فتح المساحات ضد المارد الأحمر.

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