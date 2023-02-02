تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد السكندري مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر الان

مباراة نادى الاهلي ضد نادى الاتحاد السكندري Al Ahly vs Al Itthad alsakndri في الدوري المصري، حيث سيحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا علي ارض ستاد السلام في مواجهة فريق الاهلي في المباراة من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري اليوم الاربعاء.

يستضيف فريق الاهلي مباراة الجولة الثانية عشر من الدوري المصري حيث سيلتقي بفريق الاتحاد السكندري علي ارض ستاد السلام، لقد لعب فريق الاهلي مباراة الجولة السابقة في مواجهة فريق بيراميدز حيث سجل مجدي قفشة وعمرو السولية ومحمد الشريف هدف لكل منهم لصالح فريق الاهلي بينما تمكن من الحفاظ علي شباكه نظيفة لتنتهي المباراة بفوز فريق الاهلي بنتيجة 3-0، وبهذا حقق فريق الاهلي الفوز في تسع مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة من المباريات العشر التي التي لعبها الي الآن ليكون بهذا قد حصد رصيد من 28 نقطة ليحتل بهذا الرصيد صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، واليوم سيلتقي بفريق الاتحاد حيث سيسعي فريق الاهلي الي متابعة تحقيق الانتصارات من خلال الفوز في هذه المباراة.

مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم

من ناحية اخري، يأتي فريق الاتحاد السكندري ضيفًا علي ستاد السلام حيث سيلتقي بفريق الاهلي في مباراة الجولة الثانية عشر من الدوري المصري، لقد لعب فريق الاتحاد السكندري لقد لعب فريق الاتحاد السكندري آخر مبارياته قبل هذه المباراة في مواجهة فريق الاسماعيلي حيث سجل فريق الاتحاد السكندري هدف واحد احرزه خالد الغندور بينما استقبلت شباكه هدفين لتنتهي المباراة بخسارة فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، لقد لعب فريق الاتحاد السكندري اثنتي عشر مباراة الي الآن حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في خمس مباريات وتلقي الخسارة في اربع مباريات ليحصد بهذا رصيد من اربع عشرة نقطة يحتل بهذا الرصيد المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري المصري، واليوم سيلتقي بفريق الاهلي حيث سيسعي فريق الاتحاد السكندري الي تقديم افضل اداء لحصد اي نقاط من هذه المباراة.

تشكيلة الاهلي المتوقعة ضد الاتحاد السكندري

بالنسبة الى تشكيلة نادى الاهلي المتوقعة ضد نادى الاتحاد السكندري اليوم الاربعاء في المباراة التي ستقام علي ارض ستاد السلام فمن المتوقع ان يلعب النادي الاهلي المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كريم فؤاد، وفي خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، اما في خط الهجوم: أحمد عبدالقادر حمدي، محمد شريف، بيرسي تاو.

تشكيلة الاتحاد السكندري المتوقعة ضد الاهلي

بالنسبة الى تشكيلة نادى الاتحاد السكندري المتوقعة ضد نادى الاهلي اليوم الاربعاء في المباراة من الجولة الثانية عشر للدوري المصري فمن المتوقع ان يلعب النادي الاتحاد السكندري المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: أحمد يحيى، وفي خط الدفاع: عبدالله نصيب، محمد شبانة، صبرى رحيل، كريم يحيى، وفى خط الوسط: مورو سليفو، سعيدو سمبورى، خالد الغندور، اما في خط الهجوم: كريم الديب، فوزى الحناوى، أحمد عادل ميسى.