تراند اليوم : الحوار التونسي مباشر .. الحوار التونسي بث مباشر الحوار التونسي مباشر فكرة سامي الفهري

الحوار التونسي بث مباشر الحوار التونسي مباشر الحوار التونسي مباشر فكرة سامي الفهري البث المباشر لقناة الحوار التونسي وتعتبر قناة الحوار التونسي من أم القنوات المحلية التي تبث عتبر الترددات المختلفة علي الأقمار العربية، فمن خلال هذا الموضوع سنتعرف علي الترددات الجديدة، والتي تم طرحها خلال الشهر الجاري عبر الأقمار الصناعية، لذلك من خلال هذه الفقرات التالية، نعرض لكم تردد قناة الحوار التونسي 2022 على النايل سات.تردد قناة الحوار التونسي 2022 على عرب سات

يمكن الآن مشاهدة البرامج التي نبثها قناة الحوار التونسي من خلال القمر عرب سات فقد تم التحقق من كافة الترددات المطروحة من قبل هذا الموضوع، وهي ترددات تعمل بشكل فعال 100 بالمئة، عرب إدخال البيانات التالية .

نيل سات التردد 11657* *عمودي *(V)* سرعة *الترميز 27500 * معدل التصحيح 3/4 *

تردد قناة الحوار التونسي على النايل سات 2022

يمكنك الحصول علي الترددات من خلال إدخال البيانات المتعلق بجها التوجيه الخاص بك، ومن ثم الضغط علي زر بحث، سيقوم الجهاز بشكل اتوماتكي بالبحث عن القنوات التي تعمل علي هذا التردد، والتي تبث من خلال هذا القمر الخاصة بالحوار التونسي.

11354 *التردد

المعدل* افقى

معدل الترميز* 27500