تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر الريال وتشيلسي بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر مباراة الريال مباشر الان

يلتقي ريال مدريد وتشيلسي في بث مباشر في ربع نهائي دوري أمم أوروبا في مواجهة قوية يسعى كلا الفريقان لتجاوز الأخر للتأهل، ويطمح ريال مدريد في لقاء الليلة ليحجز كرسيه للقاء القادمة في البطولة.

وفي البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتشيلسي يتلقى الفريقان في قمة مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021/2022 على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" يوم الأربعاء المقبل والموافق 6 من إبريل الحالي 2022، في الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الـ10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي

أولاً: ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلان ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارفاخال

خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

في الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

ثانيًا: تشيلسي