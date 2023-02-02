تراند اليوم : بث مباشر بايرن ميونخ .. بث مباشر بايرن ميونخ وفياريال بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وفياريال بث مباشر البايرن وفياريال

مباراة فياريال ضد بايرن ميونخ Villarreal vs Bayern Munich في دوري ابطال اوروبا، حيث يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً على ارض ستاد لا سيراميكا في مواجهة فريق فياريال في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء.

بايرن ميونخ بطل ألمانيا في طريقه للاحتفاظ بلقبه للمرة العاشرة على التوالي وقد حقق الفوز الكأس الأوروبية ست مرات هو ايضًا في سلسلة رائعة من المباريات في الوقت الحالي ، وكالعادة يسجل الاهداف باعداد كبيرة، علاوة على ذلك ، سيتطلع روبرت ليفاندوفسكي إلى الحصول على جائزة الكرة الذهبية هذا العام ، ومن مصلحته أن يستمر في تسجيل الأهداف بهذا الشكل حيث يبدو أنه المرشح الرئيسي الآن للفوز بها في الوقت الحالي، في غضون ذلك ، لعب فياريال بطل الدوري الأوروبي الحالي مباراة إياب رائعة أمام يوفنتوس في دور الـ16، لكن منذ ذلك الحين كان في سلسلة متتالية بدون انتصارات ويتلقي أهدافًا بأعداد كبيرة، علاوة على ذلك ، يتمتع بايرن ميونخ أيضًا بسجل كبير في لقاءاته ضد فياريال ، وضد الفرق الإسبانية بشكل عام، لهذه الأسباب ، توقع فوز بايرن ميونيخ هذا الأربعاء.

كانت المباراة الأخيرة بين بايرن ميونخ وفياريال قد انتهت بفوز البايرن بنتيجة 3-1، لديه سجل انتصارات في جميع المباريات ضد هذا المنافس، لقد سجل باير ميونخ هدفين أو أكثر في جميع لقاءاته مع فياريال حتى الآن، حيث سجل بايرن ميونخ ثلاثة أهداف أو أكثر في أربعة من مبارياته الست السابقة ضد فرق إسبانية أخرى.

مباراة فياريال وبايرن ميونخ اليوم

على الرغم من فوز فياريال على يوفنتوس في مباراة دور ال16 ، إلا أنه في سلسلة هزائم في الوقت الحالي وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه خسر هذه المباريات أمام بعض من أسوأ الفرق في الدوري الإسباني، من ناحية أخرى ، سجل العملاق الألماني فوزًا هائلاً بنتيجة 7-1 على أرضه في مباراة الإياب ضد سالزبورج في الدور ال16. هو أيضًا في سلسلة طويلة بدون هزائم ولديه سجل رائع في اللقاءات ضد فياريال، ولهذا ، توقع فوزًا لبايرن ميونخ يوم الأربعاء خارج ارضه.

يحتل فريق فياريال المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني ، ولم يحقق اي انتصارات في 18 مباراة من أصل 30 مباراة بالدوري، في غضون ذلك ، يتصدر بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط ، وسجل إجمالي 85 هدفًا من 28 مباراة حتى الآن.

تشكيلة فياريال المتوقعة ضد بايرن ميونخ

بالنسبة الى تشكيلة فياريال المتوقعة ضد فريق بايرن ميونخ اليوم الاربعاء في المباراة التى ستقام على ارض ستاد لا سيراميكا فمن المتوقع ان يلعب فياريال المواجهة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: جيرونيمو رولي، وفي خط الدفاع: خوان فويث، راؤول ألبيول، باو توريس، ألفونسو بيدرازا، وفي خط الوسط: يريمي بينو، إتيان كابو، داني باريجو، دانجوما، اما في خط الهجوم: جيوفاني لو سيلسو، جيرارد مورينو.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد فياريال

اما بالنسبة لتشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة ضد فريق فياريال يوم الاربعاء في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا فمن المتوقع ان يدخل فريق بايرن ميونخ المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: مانويل نوير، اما في خط الدفاع: بنجامين بافارد، نيكولاس زولي، دايوت أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، وفي خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جورتيزكا، توماس مولر، اما في خط الهجوم: كينجسلي كومان، روبيرت ليفاندوفيسكي، ليوري ساني.