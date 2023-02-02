تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد اليوم .. ماتش ريال مدريد مباشر ماتش ريال مدريد و تشيلسي وريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي مباشر

بث مباشر ريال مدريد اليوم ماتش ريال مدريد مباشر ماتش ريال مدريد و تشيلسي وريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي مباشر يحاول الملكي ريال مدريد الإسباني أن يحقق إنتصار ثمين خارج ملعبه وبين جماهير الخصم نادي تشيلسي، وذلك في ظل السعي المستمر من الفريق الكبير علي المنافسة علي كافة البطولات هذا الموسم، خاصة أنه متقدم بصورة كبيرة في الدوري المحلي رغم الخسارة من المنافس في الكلاسيكو برباعية نظيفة، بينما نجح في تحقيق ريمونتادا رائعة في دوري الأبطال ضد باريس سان جيرمان وصعد علي حسابه.

الريال نجح في الفوز علي حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور الماضي من هذه البطولة، وذلك بعد أن خسر في الذهاب بهدف دون رد في ملعب الفريق الفرنسي بحديقة الأمراء، بينما تفوق علي المنافس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم علي ملعبه وبين جماهيره في السانتياجو بيرنابيو في لقاء كان نجمه الأول كريم بنزيما.

من جانب آخر الفريق الإنجليزي تشيلسي يحاول التغلب علي العقبات التي ظهرت عليه بصورة كبيرة في آخر مواجهة، بعد رحيل مالك النادي الروسي وتجميد كافة أموال الفريق، وبالتالي ظهرت مشكلة إدارية كبيرة، ولكن الفريق عاني في المواجهة الماضية ضد نادي برينتفورد وخسر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وبالتالي سيكون عليه التفوق علي حساب المنافس الإسباني القوي من أجل تحقيق إنتصار ثمين في مشواره.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم