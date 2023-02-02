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تراند اليوم : بث مباشر نور الشام .. قناة نور الشام بث مباشر قناة نور الشام مباشر للجوال

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بث مباشر نور الشام ، لمشاهدة تلاوة القران الكريم خلال أيام شهر رمضان قبل ساعة من أذان المغرب وسماع الأذان لتناول الطعام.

قناة نور الشام مباشر للجوال وهي من أشهر القنوات الفضائية في المنطقة، تبث عبر الأقمار الصناعية على النايل سات. قصص سياسية وإخبارية تغطي كافة الأحداث المتسارعة المرتبطة بالحرب. في سوريا بموضوعية ومن مصادر موثوقة مع البراهين والأدلة، ويسعى دائمًا لتطوير قدراته الفنية والتقنية لتقديم أفضل خدمة وجودة للمشاهدين العرب السوريين في مدارس المراقبة.

تهتم بتقديم محتوى يرضي جميع الأذواق ويرضي جميع المشاهدين في المجتمع السوري، وكذلك بين الشعوب العربية والإسلامية المهتمة بالشأن السوري، مما جعل هذه القناة من أشهر القنوات السياسية العربية في العالم. شعبية. في السنوات الثلاث الماضية، أبدى الكثير من متابعي القناة اهتمامهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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