تراند اليوم : ريال مباشر .. ريال مدريد وتشيلسي مباشر .. ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر

بث مباشر مباراة ريال مدريد وتشيلسي chelsea vs real madrid اليوم الاربعاء في بطولة دوري ابطال اوروبا ، يشهد ستاد ستامفورد بريدج بالعاصمة الانجليزية لندن في تمام الساعة السابعة مساء الليلة بتوقيت جرينتش او الساعة التاسعة مساء الليلة بتوقيت القاهرة المباراة القوية التي من المقرر ان تجمع بين فريقي تشيلسي الانجليزي و ريال مدريد الاسباني في اطار منافسات الدور الربع نهائي من دوري ابطال اوروبا في نسخته الحالية حيث من المقرر ان تذاع المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت الرياضية.

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اكتفى فريق تشيلسي الانجليزي بتحقيق الفوز في اربعة مباريات فقط من المباريات الست التي خاضها في منافسات دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا في نسخته الحالية حيث انهزم في مباراة واحدةوكان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة ليتوقف رصيده بذلك عند ثلاثة عشر نقطة ليكتفى باختتام دور المجموعات في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاخيرة ليتاهل الي دور الستة عشر حيث تمكن من اجتياز فريق ليل الذي اوقعته القرعة معه ليصل الي مباراة الليلة في دور الربع نهائي.

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اما فريق ريال مدريد فقد تمكن من تحقيق الفوز خمس مباريات من المباريات الست التي خاضها في منافسات دور المجموعات فيما ذاق عناصر الفريق الملكي مرارة وحسرة الهزيمة في مباراة واحدة حيث لم يتمكن من التعادل في اي من المباريات التي خاضها في دور المجموعات ليتاهل الي دور الستةعشر من دوري ابطال اوروبا في نسخته الحالية حيث اوقعته القرعة في مصادمة كبرى مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الا ان الفريق الملكي ريال مدريد تمكن من تجاوزه ليصل الي مباراة الليلة في الدور الربع نهائي.