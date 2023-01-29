تراند اليوم : التسجيل في قرعة الهجرة إلى ألمانيا 2023

التسجيل في قرعة الهجرة إلى ألمانيا 2023 ، ألمانيا أصبحت مؤخرًا محط أنظار آلاف الأجانب الباحثين عن فرص عمل. بالتأكيد، لم يأتِ ذلك من العبث، بل نتيجة لتطور هذا البلد وقوته الاقتصادية الكبيرة التي سمحت باستيعاب آلاف الأجانب في مختلف القطاعات. بالطبع، التسجيل في قرعة الهجرة إلى ألمانيا 2023 والعثور على وظيفة في ألمانيا ليس بالأمر السهل ويتطلب العديد من المكونات، وقبل كل شيء تأمين متطلبات الهجرة والتوظيف. وفقًا لذلك، سنقدم لكم اليوم لمحة موجزة عن التسجيل في قرعة الهجرة إلى ألمانيا 2023 والمستندات المطلوبة.

التسجيل في قرعة الهجرة إلى ألمانيا 2023

كل شخص يرغب في التسجيل في قرعة الهجرة إلى ألمانيا 2023 ويصل إليها بهدف اللجوء عليه أن يذهب إلى السلطات الألمانية المختصة ويسجل - وهذا يسمى "Asylgesuch"، وهو تسجيل ضروري مبدئي لإعلام الدولة الألمانية بأنه يريد التقدم بطلب اللجوء في ألمانيا. بعد ذلك، يجب أن يذهب إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "BAMF" ويقدم طلب رسمي للحصول على اللجوء.

يمكن التسجيل كطالب لجوء في سلطة حدودية أو مركز شرطة أو مكتب تسجيل الأجانب "Ausländerbehörde" أو مركز إقامة أولي للاجئين "Erstaufnahmeeinrichtung". تحتاج فقط إلى قول كلمة "asyl" التي تعني "اللجوء"، وسوف يعرف الموظفون ما تقصده. بعد الإعلان عن رغبتك في التقدم بطلب اللجوء، ستعتبر طالب لجوء. ثم سيتم نقلك إلى مركز إقامة أولي للاجئين للتسجيل. أو قد تتلقى وثيقة وتذكرة للذهاب إلى هذه المنشأة بنفسك. وتسمى هذه الوثيقة "Anlaufbescheinigung”، وهذا يدل على أنك قمت بالتسجيل الأولي كطالب لجوء.

يتم التسجيل في مركز استقبال أولي. وهذا يعني أنه سيتم التقاط صورة لك وحفظها مع بصمات الأصابع. سوف يُطلب أيضًا ذكر الاسم وتاريخ الولادة واسم البلد الأصلي وربما أيضًا مسار رحلة اللجوء. يتم تخزين كل هذه المعلومات. بعد التسجيل، سوف تتلقى ما يسمى إثبات الوصول أو "Ankunftsnachweis". كانت هذه الوثيقة تسمى سابقًا "شهادة إعلام كطالب للجوء" (Büma).

وثيقة اثبات الوصول تُعلِم جميع السلطات الألمانية ذات الصلة أنه مسموح لك بالبقاء في ألمانيا لفترة معينة من الزمن. تعتبر هذه الوثيقة بمثابة هوية أولية، لذا فهي مهمة جدًا ويجب يحملها الشخص معه دائماً، حتى حصوله على "إذن إقامة مؤقت" بدلاً من وثيقة الوصول، وذلك بمجرد تقديمه طلب اللجوء.

جميع الأفراد الذين فروا إلى أوروبا يتم فحص بصمات أصابعهم وتسجيلها. وهذا ضروري لتنفيذ ما يسمى "قانون دبلن الثالث". فوفقاً لاتفاقية دبلن، تكون الدولة التي تم أخذ بصماتنا بها أولاً هي المسؤولة عن طلب اللجوء. لذا إذا كان الشخص قد أعطى بصماته في بلد أوروبي آخر قبل أن يدخل ألمانيا، يمكن لألمانيا أن تعيده إلى ذلك البلد. يمكن معرفة المزيد حول هذا الموضوع في قسم "إجراءات دبلن".

في حال كان قد تم تشويه أطراف الأصابع عن قصد بغرض التلاعب بالبصمات، فيمكن أن توقف السلطات إجراءات اللجوء. وإذا كان قد تم أخذ البصمات في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي ، ولكن لا يريد الشخص المعني العودة إلى هناك، يمكن الاتصال بمحام أو مركز استشاري. في بعض الحالات، هناك طرق لمنع النقل إلى بلد آخر. على موقع proasyl.de. يمكن العثور على مراكز المشورة. يمكن أيضًا الاتصال بهم على الرقم (06924231420) الموظفون هناك يقدمون معلومات ومساعدة باللغة الألمانية والإنجليزية وقد يوصون بمحام. كما يمكن العثور على مكتب محاماة على موقع rechtsberaterkonferenz.de.

غالبًا، يكون من المكن لطالب اللجوء الإقامة في مرفق الاستقبال الأولي حيث قام بالتسجيل. يمكنه البقاء هناك، في حالة وجود مكان متاح. خلاف ذلك، سيتم إرساله إلى مرفق استقبال أولي آخر في مدينة ألمانية أخرى. ولكن ليس الموظفين هم من يقررون المكان الذي يجب إرسال كل طالب لجوء إليه - يتم اتخاذ هذا القرار من خلال نظام حاسوبي يسمى ("EASY" "Erstverteilung der Asylbegehrenden") أو ("First Distribution of Asylum Seekers").

بمجرد وصول اللاجئ/ة إلى مركز الاستقبال الأولي، سيحصل على مكان للنوم. من حيث المبدأ، يعيش اللاجئون الذين وصلوا مؤخراً إلى ألمانيا في مراكز استقبال أولية. بعد بضعة أسابيع أو أشهر، يتم عادةً نقل طالبي اللجوء إلى مكان إقامة آخر. يمكن أن يكون هذا مكان إقامة مشترك آخر أو شقة. قد يقع مركز الإقامة هذا أيضًا في مدينة أخرى.

من الصعب جداً معارضة وتغيير القرارات المتخذة بشأن مكان إقامة اللاجئ. يمكن معرفة المزيد عن ذلك في قسم "تصريح الإقامة".

مباشرة بعد التسجيل، يحق للاجئين الحصول على مساعدات الدولة الألمانية. وتسمى هذه المساعدات "Asylbewerberleistungen" أو معونات طالبي اللجوء. سوف يحصل اللاجئ على الطعام والشراب، والملابس والأحذية، والحاجيات المنزلية مباشرة في مركز الاستقبال الأولي. بالإضافة إلى ذلك، وكذلك على "مصروف جيب"، يمكن من خلاله تغطية تكاليف بطاقة هاتف جوال وتذاكر النقل العام أو أشياء أخرى.

في بعض الحالات، يمكن التقدم بطلب للحصول على اللجوء فور تسجيلنا. لكن في بعض الأحيان علينا الانتظار للحصول على موعد للقيام بذلك. سوف نتلقى دعوة لهذا الموعد إما أثناء التسجيل أو في وقت لاحق. يمكن معرفة المزيد حول ذلك بالاطلاع على قسم إجراءات اللجوء.

طريقة العمل في ألمانيا

من أجل تسهيل عمل الأجانب في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيخضع المواطنون الآن لإجراءات أسهل وستكون قواعد عملهم أسهل. كل هذا بفضل قانون هجرة الكفاءات الألماني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2 مارس 2023.

تشمل اللوائح الجديدة تسهيلات للانضمام إلى سوق العمل الألماني للعمال المؤهلين من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ستتاح للأجانب أيضًا فرصة الحصول على عمل حتى في الوظائف التي يمكن شغلها من قبل الألمان أو مواطني الاتحاد الأوروبي.

أنواع العمل في ألمانيا

وفقًا للوكالات المحلية، يحتاج سوق العمل الألماني إلى رجال ونساء مدربين تدريباً جيداً. وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة برتلسمان في فبراير 2023، تعتمد ألمانيا على الهجرة من دول خارج أوروبا، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2060، سيكون لدى ألمانيا متطلبات هجرة سنوية لا تقل عن 260 ألف شخص. من المتوقع أن يأتي ما معدله التقريبي 114000 مهاجر سنويًا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وهذا يعني أنه سيتعين على ما يقرب من 146000 امرأة ورجل الهجرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. لمعرفة المزيد حول المهن الأكثر طلبًا في سوق العمل الألماني، نراجع القائمة التالية للمهن المرغوبة بشدة:

مطوري البرامج.

المهندسين المعماريين.

مهندسو الإلكترونيات والكهرباء والميكانيك.

الممرضات.

مندوبي المبيعات.

مديري المبيعات ومديري المنتجات.

مهندس مدني.

مستشارو تكنولوجيا المعلومات ومحللو تكنولوجيا المعلومات.

الاقتصاديون وخبراء إدارة الأعمال.

مساعدي الإنتاج.

كيفية تغيير وضع إقامتك إلى تصريح عمل في ألمانيا

يمكن للطلاب المقيمين الآن تغيير وضع إقامتهم من الدراسة إلى فرصة العمل للقيام بذلك بشكل أسهل من ذي قبل. يمكن لهؤلاء الطلاب أيضًا بدء تدريب مهني والحصول على تصريح إقامة لحضور دورة تدريب مهني، بدلاً من الدراسة. يمكنهم أيضًا الحصول على وظيفة كعامل محترف مؤهل أثناء دراستهم أو تلقي تدريب مهني (بالطبع بشروط مسبقة معينة). وفقًا للقوانين المحلية، يمكن للأجانب الذين أتموا بنجاح دورة تدريب مهني في ألمانيا التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة لمدة عامين. مع العلم أن الخريجين يمكنهم الحصول على نفس فترة الإقامة.

طريقة البقاء في العمل في ألمانيا

للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عمل، يجب عليك أولاً تحديد موعد مع سلطات الهجرة الألمانية. عندما يحين يوم مقابلتك، يجب عليك إظهار جميع المستندات المطلوبة. بالطبع هناك رسوم طلب يجب دفعها أيضًا قبل حضور الاجتماع مع موظف الهجرة.

شروط إقامة العمل في ألمانيا والمستندات المطلوبة

عند التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عمل في ألمانيا، يجب عليك تقديم بعض المستندات في خدمة الهجرة. هذه هي نفس المستندات المطلوبة منك لطلب تأشيرة العمل الألمانية (أو طلب تأشيرة البحث عن وظيفة). وبالتالي يمكن تلخيص هذه الأوراق على النحو التالي:

وثائق للحصول على تصريح إقامة في ألمانيا.

عقد أو عرض المتلقي. يجب أن يكون هذا العرض ساريًا طوال فترة تصريح الإقامة المطلوب. يجب أن يصف العرض أيضًا طبيعة العمل والراتب. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الراتب يجب ألا يقل عن 52000 يورو اعتبارًا من 2023.

شهادة التعليم السابقة مع المصادقة: يجب أن تثبت مؤهلاتك من خلال الدبلومات / الشهادات المدرسية وكشوف الدرجات.

عنوان مسجل في ألمانيا: تأكيد على أن لديك عنوانًا مسجلًا في ألمانيا في تاريخ تقديم طلب تصريح الإقامة.

التأمين الصحي: التأمين الصحي في ألمانيا مهم للغاية وهو إلزامي لكل شخص يتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. تأكد من أن تأمينك يغطي الحوادث والمرض وتكاليف الإعادة إلى الوطن في حالة الوفاة.

دفع رسوم تصريح إقامة العمل في ألمانيا: اعتمادًا على حالتك وجنسيتك، يجب دفع رسوم تتراوح من 56 إلى 100 يورو عند التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عمل.

معالجة طلب تصريح الإقامة للعمل في ألمانيا

تستغرق عملية الموافقة على تصريح العمل حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. سوف تتلقى إجابة من سلطات الهجرة فيما يتعلق بالموافقة في التاريخ الذي أخبروك فيه عند تقديم الأوراق. إذا حصلت على رد إيجابي، فسوف تحصل على وثيقة إقامة على شكل بطاقة.

صلاحية تصريح إقامة العمل في ألمانيا

تعتمد صلاحية تصريح إقامة العمل في ألمانيا على صلاحية عقد العمل الذي حصلت عليه. عادة ما يكون التصريح ساري المفعول لمدة عام واحد. ومع ذلك، يمكن تمديد تصريح العمل لاحقًا.