تراند اليوم : رابط تجنيد الأمن العام 2023

رابط تجنيد الأمن العام 2023 رابط التسجيل في تجنيد الأمن العام 2023 الأردن psd.gov.jo، بعد قيام مديرية الأمن التي توجد في المملكة الأردنية الهاشمية بالإعلان عن فتح باب التسجيل للتجنيد سواء أكان ذلك للذكور أم الإناث، أصبحت هنالك العديد من التساؤلات من قبل هذه الفئات عن الرابط الذي يمكن لهم أن يقوموا من خلاله بالعمل على التسجيل في هذا التجنيد، وأيضا الشروط المطلوب توافرها في المسجلين، ولذا سنقوم اليوم بوضع رابط التسجيل في تجنيد الأمن العام 2023 الأردن psd.gov.jo.

رابط تجنيد الأمن العام 2023

قامت مديرية الأمن العام في الدولة الأرنية بالكشف عن قيامها بفتح الباب التجنيد لكل من الذكور والإناث الذين يوجدون في هذه المملكة، بحيث أنهم يجب أن يكونوا من الأشخاص الحاملين لشهادة البكالوريوس، بالإضافة إلى الدبلوم، أو من الأشخاص الذي قاموا بدراسة التوجيهي، وحصلوا على “ناجح فما دون”، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعملون كسائقين، وقد قيل بأن التسجيل سيكون الكترونيا بشكل رسمي، وسيبدأ خلال تاريخ السابع من شهر فبراير لعام 2023.

شروط التقديم على طلبات تجنيد الأمن العام

عملت مديرية الأمن العام التي توجد في المملكة الأردنية الهاشمية على إصدار بيان وضحت بداخله الشروط التي يجب توافرها في الشخص الراغب في التجنيد، وقد كانت هذه الشروط على النحو الآتي:

أن يكون الشخص الذي يريد التجنيد يمتلك جنسية أردنية.

أن يكون ذو سيرة حسنة، وسلوك جيد.

أن يكون مناسبا لهذه المهنة من الناحية الصحية.

أن يكون طول المتقدم 168 سم أو أكثر، بينما في حال كانت فتاة، فطولها يجب أن يكون 160 سم فأكثر، وأن يكون طولهم مناسب لوزنهم.

في حال كانت المتقدمة أنثى، فعليها أن تكون عزباء.

يجب أن يكون عمر المتقدم/ة 27 عام أول أقل حتى تاريخ 31/12/2023.

بعد أن قامت مديرية الأمن العام التي توجد في الأردن بالإعلان عن فتح باب التسجيل للتجنيد العام لكل من فئتي الذكور والإناث، بدأ كثير من الناس يتساءلون عن الرابط الذي يمكنهم من خلاله الذهاب إلى الموقع والتسجيل به، حيث يمكن لهم ذلك من خلال النقر على الرابط هـــنـــــا.

المستندات المطلوبة للتسجيل في تجنيد الأمن العام

عملت مديرية الأمن العام في الأردن على وضع العديد من الوثائق التي يجب على الراغب بالتجنيد أن يقدمها، ومنها ما يلي: