تراند اليوم : رئيس الوزراء ووزير الصحة يفتتحان وحدتين لزراعة الكبد بالشيخ زايد ومعهد ناصر

الخليج 365 /

افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، صباح اليوم، وحدة زراعة الكبد بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، تلاها إفتتاح وزير الصحة الوحدة الثانية بمستشفى معهد ناصر بتكلفة 4 ملايين جنيه، والذى كانت تجرى به أول حالة زراعة كبد بالتزامن مع الإفتتاح، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التى يمتلكها المستشفيين من قوى بشرية كفء من "أطباء ، تمريض ، فنيين" تؤهلهم لمواكبة التطورات العالمية والمستجدات العلمية الحديثة بالمؤسسات الطبية ذات الكفاءة التى حدث لها تراجع فى الفترة الماضية .

كما شهد وزير الصحة والسكان إجراء أول حالة لزراعة الكبد اليوم بوحدة معهد ناصر من خلال "الفيديو كونفرانس"، حيث اطمأن من الأطباء على الإجراءات الطبية السليمة المتبعة مع الحالة ، مشيراً إلى أن إتمام هذه الوحدات ، و بدء العمل بها من أهم إنجازات المرحلة .

و أعلن عماد الدين أنه سيصدر قريباً "قانون موحد لتدريب الأطباء " بالتعاون مع وزارة التعليم العالى ، مشدداً على أن أهم أولويات الوزارة و توجهات الدولة تطوير المستوى المهنى للأطباء و رفع مستوى مهارتهم .

وأكد أن تطوير المنظومة الصحية يساهم فى عودة الأطباء المصريين من الخارج للعمل بمصر ، فهذا التطوير يسمح بخلق مناخ عمل موازى لمستوى الجودة العالمى.

و أمر الوزير خلال زيارته بضم مبنى السياحة العلاجية إلى مستشفى معهد ناصر ، وذلك لزيادة قدرة المستشفى الإستيعابية لما على المستشفى من ضغط وعبء كبير.

و أكد مدير مستشفى معهد ناصر أن أولوية إجراء العملية يكون بحسب طبيعة الحالة ،و ليس وفقاً لأسبقية الحجز ، حيث تحدد اللجان الطبية المشكلة بالمستشفى الحالات التى تحتاج إلى إجراء عملية زراعة الكبد بصورة عاجلة ، لافتاً إلى أن تكلفة إجراء العملية هى 250 ألف جنيه تتحملها الوزارة مع الجمعيات الأهلية .

و أوضح أنه تم إنشاء عيادة مخصصة بمستشفى معهد ناصر لتجهيز المريض قبل إجراء العملية، والذى يستغرق أكثر من شهرين، يتم خلالها اتخاذ الإجراءات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالة، والتى تسبق إجراء العملية لضمان نجاح العملية.

و تضم وحدة زراعة الكبد بالمستشفى ، وحدة للعناية المركزة بها 5 أسرة ، و من المقرر أن تجرى حالة زراعة كبد واحدة فى الأسبوع ، كما أنه المتوقع أن تزيد لتصل إلى حالتين فى الأسبوع خلال الأشهر القادمة .

وعلى هامش الزيارة ؛ أعلن الوزير أنه غير راضِ عن منظومة (137)، لافتاً إلى أنه سيتم إعادة هيكلتها تقنياً ،من خلال عمل برنامج تقنى موحد في جميع المستشفيات التى تضم أسرة عناية مركزة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من خلال هذا البرنامج يتم الوصول إلى الأسرة غير الشاغرة بسهولة.