منوعات

تراند اليوم : البطاطا المسلوقة تقلل خطر سرطان المعدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الخليج 365 /

كشقت دراسة صينية حديثة أن المأكولات والخضروات التي تحتوي على فيتامين "سي"، وعلى رأسها البطاطا المسلوقة، لها تأثير وقائي مهم ضد سرطان المعدة.
وأجرى الباحثون بجامعة تشجيانغ في الصين مراجعات لـ76 دراسة أجريت حول الأنظمة الغذائية، ووجدوا أن البطاطا المسلوقة بالبخار تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، وفق صحيفة تلغراف البريطانية.
وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الخضروات، مثل البصل والقرنبيط، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة من غيرهم بمعدل الثلث.
وأضافوا أن البطاطا المسلوقة تحتوي عادة على نسبة مرتفعة من فيتامين "سي" الذي يقوم بدور مضاد للأكسدة في المعدة.
وأشاروا إلى أن تناول مئة غرام من الفاكهة بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 5%، كما أن تناول ما يعادل بطاطتين متوسطتي الحجم يوميًا يقلل خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 8%.
في المقابل، رصد الباحثون مسببات سرطان المعدة، مشيرين إلى أن تناول المشروبات الكحولية والإكثار من الملح والأطعمة المحفوظة يزيد مخاطر إصابة الأشخاص بسرطان المعدة بنسبة 12%.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا