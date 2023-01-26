تراند اليوم : البطاطا المسلوقة تقلل خطر سرطان المعدة

الخليج 365 /

كشقت دراسة صينية حديثة أن المأكولات والخضروات التي تحتوي على فيتامين "سي"، وعلى رأسها البطاطا المسلوقة، لها تأثير وقائي مهم ضد سرطان المعدة.

وأجرى الباحثون بجامعة تشجيانغ في الصين مراجعات لـ76 دراسة أجريت حول الأنظمة الغذائية، ووجدوا أن البطاطا المسلوقة بالبخار تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، وفق صحيفة تلغراف البريطانية.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الخضروات، مثل البصل والقرنبيط، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان المعدة من غيرهم بمعدل الثلث.

وأضافوا أن البطاطا المسلوقة تحتوي عادة على نسبة مرتفعة من فيتامين "سي" الذي يقوم بدور مضاد للأكسدة في المعدة.

وأشاروا إلى أن تناول مئة غرام من الفاكهة بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 5%، كما أن تناول ما يعادل بطاطتين متوسطتي الحجم يوميًا يقلل خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 8%.

في المقابل، رصد الباحثون مسببات سرطان المعدة، مشيرين إلى أن تناول المشروبات الكحولية والإكثار من الملح والأطعمة المحفوظة يزيد مخاطر إصابة الأشخاص بسرطان المعدة بنسبة 12%.