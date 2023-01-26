تراند اليوم : طريقة عمل لازانيا إيطالية بالدجاج

الخليج 365 /

مقادير لازانيا إيطالية بالدجاج

12 شريحة لازانيا إيطاليّة من العلالي

ماء لسلق اللازانيا

للحشوة:

400 غرام صدر دجاج مسحّب، مقطع مكعبات

2 جزر متوسط الحجم

2 بصلة وسط

200 غرام فطر طازج

1 ملعقة صغيرة زعتر العلالي

½ ملعقة صغيره ملح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

رشّة بهار أبيض

1 كوب ماء

لصلصة البشاميل:

½ كوب دقيق

50 غرام زبدة، أي إصبع

2 ½ حليب سائل

½ ملعقة صغيرة رشة فلفل أسود مطحون العلالي

رشة جوزة الطيب مبشورة

للزينة:

200 غرام جبن موزاريلا

طريقة تحضير لازانيا إيطالية بالدجاج

١. لتحضير صلصة البشاميل، تُذوّب الزبدة في قدر على النار، يُضاف الدقيق ويُقلب حتى يتشرّب كل الزبدة.

٢. يُضاف الحليب تدريجياً مع استمرار التحريك بسرعة حتى تشتدّ الصلصة. يُرفع القدر عن النار ثمّ يُرش الملح والفلفل وجوزة الطيب وتُخلط الصلصة جيداً.

٣. لتحضير الحشوة، يُسخن الزيت ويُقلب الدجاج والبصل فيه حتى النضج ثم يُضاف الجزر ويُغطّى القدر ويُترك على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.

٤. يُضاف الفطر ويُقلب لمدة دقيقتين ثم يُرش الملح والفلفل وزعتر العلالي ويُسكب الماء ثمّ تُترك الحشوة على النار حتى تتكثّف.

٥. في صينية بايركس، تُصفّ طبقة من لازانيا العلالي ثم يوضع عليها ثلث الحشوة وقليل من صلصة البشاميل. يُكرّر الترتيب ذاته لوضع طبقتين من الحشوة ثم تصفّ طبقة أخيرة من اللازانيا.

٦. يُسكب ما تبقّى من صلصة البشاميل ويوزّع الجبن على وجه الصينية.

٧. توضع اللزانيا في فرن محمّى لتُطهى من الأسفل مدة نصف ساعة ثمّ يُحمر الوجه لمدة ربع ساعة.