تراند اليوم : طريقة عمل منزلة باذنجان بدبس الرمان

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الخليج 365 /
مقادير منزلة باذنجان بدبس الرمان
كيلو باذنجان بتيري
ربع كيلو لحمة
كيلو بندورة مقشرة ومفرومة
بصلة
فص ثوم
ربع كوب دبس رمان
ملعقة كبيرة رب بندورة
ملعقة كبيرة كاتشاب
فلفل وملح وقرفة وكبش قرنفل وزنجبيل وبهار لحمة
رشة كركم وبابريكا
رشة حبق
حبة فلفل مقطعة شرحات رقيقة
حبات شيري للزينة حسب الرغبة أو صنوبر للزينة
طريقة تحضير منزلة باذنجان بدبس الرمان
١. نقشر الباذنجان ونقسمها بالطول قسمين تكون سميكة ونحطها يصينية مدهونة زيت زيتون ونرش عليها فلفل ونشويها بالفرن.
٢. بنقلي بصلة مفرومة ناعم وحبة ثوم ولما تذبل بنحط اللحمة ونقلبها ونضيف البهارات.
٣. لما تستوي بنفرم البندورة ونحطها عاللحمة ولما تتسبك بنحط رب البندورة والكاتشاب ونغليها شوي وباﻵخر بضيف دبس رمان.
٤. بحطها عالباذنجان وبزينها بالفلفل والبندورة وبدخلها بالفرن شي نصف ساعة على الخفيف لما تاخد الطعم وصحة وهنا.