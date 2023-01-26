تراند اليوم : طريقة عمل شاورما اللحمة

الخليج 365 /

مقادير شاورما اللحمة

المكونات:

500 غرام لحم شرحات رفيع

معلقتين كبار لبن زبادي

عصير ليمونة

معلقتين كبار خل ابيض

معلقة كبيرة زيت زيتون

معلقة صغيرة هيل مطحون

معلقة صغيرة قرفة ناعمة

برشة جوزة الطيب

معلقة صغيرة بابريكا

ربع معلقة صغيرة زنجبيل مطحون

4 سن تومة مهروسة

ربع كوب زيت نباتي

ملح

معلقة كبيرة بهار لحمة

معلقة صغيرة بهار باربكيو لحم

صلصلة الطحينية: ربع كوب طحينية ؛ عصير ليمونة صغيرة ؛ تلت كوب ماء بارد جدا ؛ رشة ملح

طريقة تحضير شاورما اللحمة

١. بنجهز الخلطة وبننقعها فيها على الاقل 4 ساعات لليلة كاملة في التلاجة.

٢. بالقلاية بحط الزيت ويكون حامي شوي بقلب قطع اللحمة وبخليها على نار عالية تتنشف ميتها وبضل اقلب فيها لتستوي بتاخد من 20_30 دقيقة.

٣. بجهز صلصلة الطحينية وبدهن فيها الخبزة مع اللحمة والمخلل والبقدونس والبصل وبقدمها وألف صحة وهنا.