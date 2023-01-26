تراند اليوم : "الزكاة والصدقات" يدشن عيادة متنقلة للكشف على مصابي فيروس "سي"

الخليج 365 /

دشن بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يرأس مجلس أمنائه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشَّريف، أمس الأحد، بالتعاون مع شركة "فاركو" للأدوية، أول عيادة متنقلة؛ للكشف على المرضى المصابين بفيروس "سي" والبدء في علاجهم، من خلال عقارٍ مُصنَّع داخل الشركة يغني عن عقار "سوفالدي" الأمريكي.

وقال الدكتور ناصر فؤاد - الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إنَّه تم الاتفاق على أن تستمر هذه الحملة لمدة عامين، مؤكدًا أنَّ شركة "فاركو" قد تبرعت بكمية مماثلة لتلك التي سيشتريها منها بيت الزكاة، كما تبرعت بمليوني قرص لعلاج أنيميا الأطفال سيتم توجيهها إلى الأطفال الأكثر احتياجًا داخل المعاهد الأزهرية وأنها ستعالج نحو 60 ألف طفل.

وكان بيت الزكاة والصدقات المصري في اجتماعه السابق برئاسة الإمام الأكبر، قد رصد 100 مليون جنيه، لعلاج المحتاجين من المصابين بفيروس "سي"، و39 مليون لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للتخفيف عن المواطن البسيط ووقايته من الأمراض.