تراند اليوم : تخصيص 57.5 مليون جنيه من الخطة الموحدة لتطوير مدن وقرى أسيوط

الخليج 365 /

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على إتاحة 57.5 مليون جنيه تمويل المرحلة الثانية من الخطة الإستثمارية الموحدة 2015/2016 عن الفترة من أول يوليو وحتى 15 نوفمبر من العام الحالي موضحاً أنه تم توزيع التمويل على المشروعات بكافة القطاعات بواقع 30 مليون جنيه للمدن و 27.5 مليون جنيه لقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص 3 مليون و234 ألف جنيه لمركز أسيوط ، و2 مليون و418 ألف جنيه لمركز ديروط ، و2 مليون و944 ألف جنيه لمركز القوصية ، و2 مليون و432 ألف جنيه لمركز منفلوط ، و2 مليون و705 ألف جنيه لمركز أبوتيج ، ومركز صدفا مليون و960 ألف جنيه ، ومركز الغنايم 294 ألف جنيه ، ومركز ساحل سليم مليون و750 ألف جنيه ، أما مركز البداري تم تخصيص 2 مليون و617 ألف جنيه ، ومركز الفتح 2 مليون و690 ألف جنيه ، ومركز أبنوب 2 مليون و690 ألف جنيه مضيفاً أنه تم تخصيص مليون و800 ألف جنيه لشراء سيارتين إطفاء متوسطة لمركزي الغنايم وديروط.

وأضاف الدسوقي أنه تم تحديد الخطة التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي الجديد بقرى ومدن المحافظة بحيث يتم توزيعها بكافة القطاعات والاستفادة من مخصصاتها في كافة المجالات مشدداً على تنفيذها في الوقت المحدد لها .